残り5試合となり終盤を迎えたサッカーJ2リーグは、25日（土）に第34節の2試合が行われました。

首位V・ファーレン長崎は、FC今治に後半追いつかれて引き分け。16試合無敗としましたが、勝ち点は1のみを伸ばすにとどまり勝ち点63。翌日試合を控える2位水戸ホーリーホックとの勝ち点差は2。水戸は北海道コンサドーレ札幌戦に勝利すれば、首位浮上となります。

ヴァンフォーレ甲府は、藤枝MYFCと引き分け。甲府はこの試合で、J1昇格プレーオフ圏内の6位以内に入る可能性が完全に消滅する一方、17位以上が決まりJ2残留が確定しています。26日（日）には、残りの8試合が行われます。

【J2第34節】

◆藤枝 1−1 甲府（藤枝総合運動公園サッカー場、25日）

得点【藤枝】オウンゴール（後半38分）【甲府】荒木翔（前半39分）

◆長崎 1−1 今治（PEACE STADIUM Connected by SoftBank、25日）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半9分）【今治】加藤徹也（後半35分）

◆札幌 − 水戸（大和ハウス プレミストドーム、26日）

◆山形 − 大宮（NDソフトスタジアム山形、26日）

◆徳島 − いわき（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム、26日）

◆秋田 − 千葉（ソユースタジアム、26日）

◆山口 − 富山（維新みらいふスタジアム、26日）

◆熊本 − 大分（えがお健康スタジアム、26日）

◆仙台 − 鳥栖（ユアテックスタジアム仙台、26日）

◆愛媛 − 磐田（ニンジニアスタジアム、26日）