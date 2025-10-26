今季も残り4試合となったサッカーJ1リーグは、25日（土）に第35節の8試合が行われました。

首位の鹿島アントラーズは、3位京都サンガF.C.との優勝争いの直接対決。京都に先制点を許したものの、鹿島は後半アディショナルタイム6分に鈴木優磨選手の同点ゴール。土壇場で追いついての引き分けで、勝ち点67とし首位をキープしました。一方の京都は逆転優勝に向けて痛恨のドロー。首位鹿島との勝ち点差を縮めることはできませんでした。

この上位対決が引き分けになる中、2位柏レイソルは、残留争いをする18位横浜FCに完封勝利。柏は8月から5勝4分けでの9試合負けなし。勝ち点を66に伸ばし、首位鹿島との勝ち点差を『1』にまで縮めています。

残留圏内ギリギリにいる17位横浜F・マリノスは、5位サンフレッチェ広島に3得点を奪っての連勝。勝ち点を37に伸ばし、18位横浜FCとの勝ち点差を『5』に広げ、J1残留に大きく前進する結果を手にしました。

この日試合がなかった19位湘南ベルマーレは、翌日のアビスパ福岡戦で勝利できなければ、18位以下が確定しJ2降格。同じく試合のなかった20位アルビレックス新潟は、この日の横浜FMの勝利によりJ2降格が決定しました。26日には残りの2試合が行われます。

【J1第35節】

◆浦和 0−0 町田（埼玉スタジアム2OO2、25日）

◆柏 2−0 横浜FC（三協フロンテア柏スタジアム、25日）

得点【柏】山田雄士（後半27分）仲間隼斗（後半31分）

◆FC東京 3−1 岡山（味の素スタジアム、25日）

得点【FC東京】佐藤恵允（後半3分、後半45分）俵積田晃太（後半43分）【岡山】江坂任（後半28分）

◆横浜FM 3−0 広島（日産スタジアム、25日）

得点【横浜FM】植中朝日（前半12分）天野純（後半41分）ジェイソン キニョーネス（後半45+1分）



◆清水 1−0 東京V（IAIスタジアム日本平、25日）

得点【清水】オウンゴール（前半18分）

◆G大阪 2−0 名古屋（豊田スタジアム、25日）

得点【G大阪】山下諒也（後半11分）岸本武流（後半45+3分）

◆京都 1−1 鹿島（サンガスタジアム by KYOCERA、25日）

得点【京都】マルコ トゥーリオ（前半36分）【鹿島】鈴木優磨（後半45+6分）

◆C大阪 2−0 川崎F（ヨドコウ桜スタジアム、25日）

得点【C大阪】ラファエル ハットン（前半4分）田中駿汰（前半7分）

◆新潟 − 神戸（デンカビッグスワンスタジアム、26日）

◆福岡 − 湘南（ベスト電器スタジアム、26日）