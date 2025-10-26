¡Ö±þ¿Î¤ÎÍð°ÊÍè¤Î¾×·â¡ª¡×¤ÇÏÃÂê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡¡´ØÀ¾¸ÂÄê¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¡¡¡Ö±þ¿Î¤ÎÍð°ÊÍè¤Î¾×·â¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²Û»Ò¤Î¿Ê²½ÈÇ¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¡ÖµþÅÔ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ªÇ»Ãã¡×
¡¡Í³ÚÀ½²Û¡ÊÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ØÀ¾¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖµþÅÔ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ªÇ»Ãã¡×¤ò7·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±§¼£ËõÃã¤ò½¾ÍèÉÊ¤Î2¡¥6ÇÜ¤ÎËõÃã¸¶ÎÁ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖÇ»¤¤¡×Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±þ¿Î¤ÎÍð°ÊÍè¤Î¾×·â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖµþÅÔ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´ØÀ¾¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¿¤Ù¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä¤ÎÈþ½½¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡Ë¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢±§¼£ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê»ÅÍÍ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËõÃã¸¶ÎÁ¤Ë¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¤â¤Î¤È¡¢Ç»¤¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò»ý¤Ä2¼ïÎà¤ÎËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï±§¼£ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤ªÇ»Ãã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò»È¤¤¡¢ËõÃãÉ÷Ì£¥Á¥Ã¥×¤ä¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¶âÖ¢É÷¤ò»×¤ï¤»¤ëÏÂ¤Î¹âµé´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï8ÂÞÆþ¤ê¤Ç¡¢»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1296±ß¡£¾ÜºÙ¤ÏÍ³ÚÀ½²Û¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë