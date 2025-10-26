10月26日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡羊座

今日は1日のスタートが勝負！朝の過ごし方次第で、運の流れがぐんとよくなります。少し背筋を伸ばして、やるべきことに真剣に向き合って。手を抜かず本気で取り組めば、自分でも驚くほどの成果が得られそう。「今日はツイてる」と信じて進んで。

★第2位……獅子座

これまでの頑張りが、確かな成果となって現れる日！自分の努力が報われたと実感し、胸を張って自信を持ってください。まずはしっかりと自分を認め、その後で改善点にも目を向ければ、さらなる成長のきっかけを掴めるでしょう。

★第3位……射手座

会話が弾みやすく、相手の魅力を自然に言葉にできる日。疑問や感心したことは、その場で伝えると距離が一気に縮まります。真面目な話の最中でも、ふと笑顔を見せると効果抜群。あなたの表情が、恋を鮮やかに彩ります。

★第4位……山羊座

普段なら慎重になる場面でも、今日は軽やかに行動できそうです。自分をどこまで出すか、相手をどこまで立てるか、その塩梅を自然に感じ取れます。「勢いがありすぎるかも」と不安にならず、追い風に乗るように流れを味方につけましょう。

★第5位……牡牛座

思いがけず大きな役割が回ってきそうな日。これは過去の積み重ねが認められた証です。最初は重く感じても、取り組むうちに自信と手応えが芽生えるでしょう。周囲の支えも自然と集まり、安心して前進できる環境が整います。