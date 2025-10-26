◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)

阪神は敵地で行われた日本シリーズ初戦に勝利。初回に先制点を奪われるも、中盤に勝ち越し、1点のリードを守り切って勝利しました。

試合後のヒーローインタビューに登場したのは、先発のマウンドにあがった村上頌樹投手。初回の先頭に四球を与えるなど抜群の立ち上がりというわけではありませんでしたが、7回を最少失点に抑え、チームを勝利に導きました。

村上投手は第一声で「初戦取りたいなと思って投げてたので、勝ててよかったです！」と笑顔。続けて「初回1点取られたんですけど、ウチのチームメート本当に強いんで。絶対粘ってたら逆転してくれるって信じてたので。逆転してくれてよかったなと思います」と語りました。

この日は初回に2アウト2塁のピンチを招くと、復帰初打席となったソフトバンク・近藤健介選手のタイムリーを浴び失点。阪神打線も5回まで無得点と、対するソフトバンクの先発・有原航平投手に抑えられていました。それでも6回に好機をつかむと、主砲・佐藤輝明選手のタイムリーで勝ち越しに成功。8回以降はリリーフ起用された及川雅貴投手と石井大智投手が要所を抑え、1点差の攻防を制しました。

村上投手は「本当に心強い仲間ですし、リリーフの方々も本当に心強いので、自分はそこにつなぐっていう意識でやってました」や「(自分の投球は)そんなにいいところはなかった。(坂本)誠志郎さんがうまくリードしてくれたおかげで粘れた」と仲間への感謝をひたすら語ります。

最後には「明日も勝って甲子園で決めるつもりでいるので、皆さん応援よろしくお願いします！」と高らかに宣言し、敵地に集まった阪神ファンからも大歓声があがりました。