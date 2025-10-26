【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第41話】蔦重＆歌麿「婦人相学十躰」の売り出し方を思案 つよの身体に異変起きる
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第41話「歌麿筆美人大首絵」が、26日に放送される。
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第41話あらすじ
蔦重（横浜）が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、つよ（高岡早紀）の身体に異変が起きる。
一方、城中では家斉（城桧吏）の嫡男・竹千代が誕生。定信（井上祐貴）は、祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済（生田斗真）は動揺する。
