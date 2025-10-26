【菊花賞 見どころ】菊の舞台には欠かせない人馬の絆 どのコンビがクラシック最後の栄冠を手にするのか



青葉賞 エネルジコ（c）SANKEI

菊舞台には欠かせない、人馬の絆

3歳牡馬クラシック最後の一冠として知られる菊花賞。

これまで走ってきた距離と比べてもダントツで長い3000mという条件がさまざまなドラマを生み出してきたことは言うまでもない。

ほとんどの馬が経験したことがない距離なだけに思わぬ適性を見せて激走する馬もいれば、名手に導かれてその才能を開花させる舞台でもある。

古くは1988年。出走登録の時点では賞金が足りず除外対象となっていたスーパークリークは菊花賞に滑り込みで出走を果たすと、皐月賞馬ヤエノムテキが距離の壁に苦しむ中、第4コーナーを過ぎるとインコースから猛然とスパートを掛けて直線では後続を突き放して圧勝。

その背中には若き日のレジェンド・武豊がいた。

そしてその10年後の1998年。皐月賞馬とダービー馬の一騎打ちとなったこの年の菊花賞の主役となったのは皐月賞を制したセイウンスカイ。

スタートから軽快に逃げていくと直線でもバテるどころか後続を突き放して勝利。ダービー馬スペシャルウィークを寄せ付けずに世界レコードを記録して、横山典弘とともにクラシック二冠を達成した。

近年では2023年。春のクラシックとは無縁だった上がり馬ドゥレッツァがクリストフ・ルメールの手綱に導かれ、2周目の向こう正面で動いて先頭に付けるとあとは後続を離して完勝。新時代の到来を予感させる勝ちっぷりを見せた。

......と、歴史を辿れば菊花賞を制する馬には名騎乗がつきもの。長距離こそ騎手の腕が出ると言われているが、それを実証する形になっている。

そう考えると、今年の菊花賞の主役はエネルジコになりそうだ。

タイトルホルダー、ドゥレッツァと2頭の菊花賞馬を輩出したドゥラメンテのラストクロップとしてデビューすると、いきなり3連勝。

3戦中2戦で出遅れながらも上がり最速の末脚でまとめ上げて差し切るという、ドゥラメンテ産駒らしい荒々しさが印象的だった。中でも3戦目の青葉賞はこの馬の個性が全開になった一戦でもある。

ルメールと初めてタッグを組んだ一戦だったが、いきなりスタートで出遅れ。ダービーへの出走権を得るには負けられないレースだったが、それでも慌てずに後方でじっくりを脚を溜めると直線でファイアンクランツが先に動いたのを見てからゴーサインが出された。

すると、一歩また一歩とその末脚は切れ味を増していきゴール寸前で捕らえて勝利。上がり3ハロンはメンバー最速の33秒4。坂を上ってからの加速力はGⅠクラスの実力と言っても過言ではなかった。

その後、体調が整わずにダービーを回避。照準を菊花賞に絞って挑んだ前哨戦は古馬相手の新潟記念。

ここでもまたも出遅れたが、直線では一度は抜け出したが、年長馬シランケドに最後差されて初黒星となる2着。

連勝こそ止まったが、プラス12キロと余裕のある馬体でこれだけの走りをできたというのは価値がある。

今回もルメールが騎乗するだけに直線からの猛追で最後の一冠を掴みに行く。

皐月賞馬もダービー馬もいない今年の菊花賞。その中で春の既存勢力として上がり馬たちの壁となりうる存在がエリキングだ。

キズナ産駒の期待馬として2歳時より高い期待をかけられ、オーナーの所有するサッカーチームの主力選手の名を授けられた同馬はその期待通りに王となりうる堂々たる走りで京都2歳Sを制覇。

一躍クラシック戦線の主役となったが、間もなく骨折して戦線離脱。クラシックには間に合ったが、ぶっつけ本番となった皐月賞は11着、立て直して迎えたダービーは5着とやや不完全燃焼のまま、エリキングは春を終えた。

このままでは終われない。エリキングが奮起したのは秋緒戦の神戸新聞杯だった。

プラス10キロと馬体をパワーアップさせて臨んだ一戦はダービー3着馬ショウヘイ、そしてジョバンニらとの3強対決と目されたが、内容はエリキングの圧勝。

直線を向いてから川田将雅に追われてグングンと伸びていく姿は力強く、ゴール寸前でショウヘイを交わして勝利。この時の上がり3ハロンは32秒3という驚異の切れ味を記録した。

外回りコースでのびのびと走れればこれだけの切れ味を発揮することを証明。それだけに菊花賞も主役候補となるのは間違いない。

鞍上の川田は長距離戦が苦手とされ、ここ5年間で3000m以上の距離のレースを勝ったのはたった1度きり。

だが、過去にはビッグウィークで菊花賞を制した経験もある。充実期にあるパートナー・エリキングの豪脚を引き出し、クラシックホースへと導くか。

舞台が京都に替わるなら、ショウヘイにもチャンスは生まれる。

名前の由来のひとつとなったのがドジャースで活躍している大谷翔平。

世界中の野球ファンの注目を集めるスーパースターのように輝く存在として競走馬ショウヘイも期待されたが、そんな彼が表舞台にやってきたのはダービー最終便・京都新聞杯でのことだった。

きさらぎ賞4着からの臨戦ということもあり、当日は5番人気に留まったがスタートから番手に付けて流れに乗ると、直線で早めに動いて抜け出し快勝。上がり3ハロンの脚は33秒8という切れ味で一躍ダービー候補に名を連ねた。

そうして迎えたダービーはルメールとのタッグで臨み好位から動いていくとクロワデュノールの3着。

外から迫ったマスカレードボールには差されたが、内で懸命に粘って世代屈指の実力をアピールした。

秋緒戦の神戸新聞杯はエリキングの豪脚に屈したが、この馬だって32秒9のキレ味を披露。一度使ったことでの伸びしろは大きく、得意の京都に替わるのであれば本来の力を出し切ってくれるはず。

ワールドシリーズ連覇に向けて邁進する大谷のように菊のタイトルを目指して、若武者・岩田望来とともに突き抜けたい。

人馬がひとつとなって挑む淀の菊舞台。今年はどのコンビがクラシック最後の栄冠を勝ち取るのだろうか。

■文／福嶌弘





第86回菊花賞（GI）枠順

2025年10月26日（日）3回京都9日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コーチェラバレー（牡3 西村淳也）

1-2 アマキヒ（牡3 戸崎圭太）

2-3 ライトトラック（牡3 和田竜二）

2-4 ヤマニンブークリエ（牡3 横山典弘）

3-5 ジョバンニ（牡3 松山弘平）

3-6 ミラージュナイト（牡3 藤岡佑介）

4-7 ショウヘイ（牡3 岩田望来）

4-8 レクスノヴァス（牡3 横山和生）

5-9 エネルジコ（牡3 C.ルメール）

5-10 ジーティーアダマン（牡3 北村友一）

6-11 マイユニバース（牡3 武豊）

6-12 ゲルチュタール（牡3 坂井瑠星）

7-13 アロンディ（牡3 団野大成）

7-14 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）

7-15 エリキング（牡3 川田将雅）

8-16 ラーシャローム（牡3 岩田康誠）

8-17 レイヤードレッド（牡3 嶋田純次）

8-18 レッドバンデ（牡3 佐々木大輔）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





