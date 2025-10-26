北九州市には酒店の一角でお酒を楽しむ「角打ち」文化が残っています。まちの酒店は時代と共に減っていますが、角打ちには今も人と人とのつながりが息づいています。

酒店で買った酒を、店内で飲む角打ち。ものづくりのまち、北九州市で働く人たちの英気を養ってきた角打ちは、高度経済成長期から令和の現在までその歴史をつないできました。



JR西小倉駅に近い「上戸（かみと）酒店」は、昭和53年に創業しました。開店は午前9時です。切り盛りするのは84歳の上戸輝一さんと、80歳の妻・清子さんです。





■上戸輝一さん（84）「サラリーマンが、帰りがけに一杯飲んで帰るのが角打ちですよ。」■妻・清子さん（80）「昔は長くいなかったのよ。くーって飲んで、さっと帰る。」

近くの工場がフル稼働していた当時は、朝から晩まで、角打ちで酒を飲む客が絶えなかったといいます。工場も、働く人も少なくなった今は、夕方に集まる常連客がこの店を支えています。



■常連客（82）

「長生きしようと思って、来よる場所です。」



中にはこんな人も。



■常連客（80）

「一滴もお酒飲まん。」

Q.何で乾杯しているのですか？

「コーヒーです。」



乾き物や珍味は40円からです。ビールもチューハイも日本酒も、1杯200円から350円程度です。



最年少の常連客は、介護士の美穂さん（30）です。



■美穂さん（30）

「お客さんが和気あいあい、お話するところがめちゃくちゃ楽しくて。」



最年少の美穂さんが出迎えたのは、最年長のご婦人方です。御年84歳です。



■常連客

「本田さん、きょうヘアスタイル、なかなかかわいらしいね。」

■常連客

「きょうはテレビが来るからよ。」

84歳の本田さんは夫に先立たれ、今は一人暮らしです。デイサービスのあと、角打ちで一杯やるのが日課です。



■常連最年長・本田さん（84）

「おいしいですよ。」

■常連客

「みんなでね、ワーワー言いながら。」

■本田さん

「ここで飲んだら、ああいう方たちが余計なことばっかり言うけんね。なお、おもしろいの。」

角打ちに小学生が来た

酒の販売はコンビニや大手スーパーが中心となり、まちの酒店は減少の一途をたどっています。北九州市で角打ちができる酒店はかつて200軒ほどありましたが、今では60軒程度になりました。



北九州市若松区の酒店「榮屋（さかえや）」は、創業から100年の老舗です。午後4時から始まる角打ちは、大きなテーブルにイスで楽しむスタイルです。



3代目の店主は、古賀美和子さん（70）です。広い店内を地域の交流拠点にして誰もが立ち寄れる場にしようと、さまざまな企画を立ててきました。



この日は、小学生の見学の受け入れです。



■小学2年生

「きょうは榮屋さんのことをいっぱい知りに来ました。いっぱい教えてください。」



■榮屋 3代目店主・古賀美和子さん（70）

「お酒もいろんな種類があるんよね。ビールとか知っとる？日本酒とか焼酎とか250種類くらいある。このお店の中に。」



このほかにもライブイベントを開いたり、展覧会を開いたり。榮屋の角打ちスペースには絶え間なく人が訪れています。

さらに、ことし2月からは、角打ちの時間帯に週に1度、子どもたちが集まるようになりました。地域のボランティアが協力して開いている「子ども食堂」です。



■古賀さん

「これとこれ使って。」



子どもたちの食事代をまかなうスポンサーは、普段、角打ちで酒を飲む大人たちです。



■古賀さん

「このチケットでスポンサーさんと子どもを結びつける。地域の人たちにも、自分たちも子どもを育てているんだと、大事な地域の宝に自分たちも関わっているんだという意識を持ってほしいし、どんどんつながっていけばいいなと思う。」



この日のメニューは「豆乳の担々つけ麺」です。



■中学生

「おいしいです。」

■小学生

「スープが麺に絡んでおいしいです。」

■家族連れ

「このかたがお金出してくれとると。ゆうちゃんの夜ご飯の。」

「だから大事に食べようね。」



この日は70席が埋まり大盛況でした。食後はスポンサーへの感謝を伝えるのが榮屋のルールです。



■訪れた子ども

「担々麺を初めて食べたけど、もちもちしておいしかったです。また行きたいです。」

■古賀さん

「ありがとう。」



■訪れた家族連れ

「いいですよね、スポンサーさんがいてくれて。（子どもたちが）いつか逆の立場で、支える側になってくれたらなと思います。」



顔が見えなくても、角打ちがつなぐ人の縁です。



北九州市に今も息づく角打ちは、名刺も肩書きも要らない社交の場。そこには昔ながらの「人づきあい」と温かい時間がありました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月24日午後5時すぎ放送

