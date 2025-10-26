◆秋季東海地区高校野球大会 第３日 ▽準決勝 三重１０−２聖隷クリストファー＝７回コールド＝（２５日・刈谷球場）

初のセンバツ出場を狙う聖隷クリストファー（静岡１位）は準決勝で三重（三重１位）に２―１０と７回コールド負けを喫した。来秋ドラフト候補の最速１４７キロ左腕・高部陸（２年）が秋の公式戦７戦連続完投も、被安打１３の５四球で自己ワーストの１０失点。センバツには東海地区から一般枠が３校、１１月の明治神宮大会で東海地区代表が優勝すれば、枠がさらに１校増えるが、出場は微妙な状況となった。準決勝のもう１試合は中京大中京（愛知１位）が大垣日大（岐阜１位）を６―４で下した。

＊＊＊＊

聖隷の高部は敗戦後、応援席に深くおじぎした後、顔を上げることなく、引き揚げた。目を赤くしたまま報道陣の取材に応じ「力のなさを感じました。勝てなかったことに、悔しいという思いしかないです」と唇をかんだ。

２回に相手失策と、自らの右越え適時二塁打で２点を先制。しかしその裏、同点とされ、３回には勝ち越しを許した。４回には３連打を含む４安打と２四球で一挙４失点。５回にも３点を失った。３回以降は左肩に張りを感じ、「腕が上がらない」とマウンド上で何度も肩を回すしぐさを見せた。

今夏、初出場初勝利を挙げた甲子園では２試合連続完投。秋も県大会から１９日の東海大会準々決勝まで全６試合で完投し、計５４イニングで球数は７４１に達しており、疲労の影響は否めなかった。

三重には、春の東海大会１回戦でも２―３で敗戦、雪辱を期して臨んでいた。前回対戦時は８回２／３を９奪三振、８安打３失点。この日の相手打線について高部は「直球も変化球も、両方で対応されている感覚がありました」。来年のドラフト候補として早くも名前が挙がる左腕に対し、球速１６０キロに設定した打撃マシンで、目を慣らして試合に臨んでいた三重に一気にのみ込まれた。

上村敏正監督（６８）は「試合前まで、まれに見るほど調子が良かった。今まで試合中のどこかで立ち直れたが、それができていなかった。抑えなきゃという思いが強すぎて、整理がつかなかったのかもしれない」と打ち込まれた要因を分析した。

センバツ出場は微妙だが、高部は課題にスタミナ面を挙げ、「冬、チームの中で一番に鍛えて、もう一度、甲子園の舞台に戻れるように頑張りたいです」と、成長の糧にすることを誓った。（伊藤 明日香）