◇F1第20戦メキシコGP 予選（2025年10月25日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ）

予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は3戦続けて3回目（Q3）へ進めず11番手止まりだった。7番手につけたウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）が前戦米国GPのペナルティーで5グリッド降格処分のため、角田は26日（日本時間27日）の決勝で10番グリッドからスタートする。

総合2位につけるマクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分15秒586で7戦ぶり今季5度目、通算14度目のポールポジション（PP）を獲得。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.262秒差で2番手、同僚ルイス・ハミルトン（英国）が3番手につけた。

角田は予選1回目（Q1）最初のタイムアタックで16番手。2度目のアタックはセクター3が伸びなかったものの、13番手で何とか通過した。

2回目（Q2）のアタックは最初が1分17秒019で7番手。2度目のコースインでは最初に同僚マックス・フェルスタッペン（オランダ）にトー（スリップストリーム）を使わせたが、自身のアタックではセクター1のタイムが悪く1分16秒816にとどまり、11番手でQ2突破を果たせなかった。10番手で通過したレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）とは0.012秒差だった。

▼ノリス ポールポジションに戻れてうれしい。かなり久しぶりだね。何が起きているのか分からないラップで、まずまずの走りとは思ってたけど、フィニッシュラインを超えた瞬間、うれしい驚きを感じた。ここでは過去に良いレースができているし、自分がコントロールできることだけに集中する。

▽予選順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)アントネッリ（メルセデス）

(７)サインツ（ウィリアムズ）

(８)ピアストリ（マクラーレン）

(９)ハジャー（レーシングブルズ）

(10)ベアマン（ハース）

＜以下Q2敗退＞

(11)角田裕毅（レッドブル）

(12)オコン（ハース）

(13)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(14)アロンソ（アストンマーチン）

(15)ローソン（レーシングブルズ）

＜以下Q1敗退＞

(16)ボルトレート（キックザウバー）

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)ガスリー（アルピーヌ）

(19)ストロール（アストンマーチン）

(20)コラピント（アルピーヌ）