ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組「道との遭遇」。今回は、歴史の痕跡を残す“古道”を愛してやまない、道マニア歴26年の荻窪圭さんが、愛知・名古屋と岐阜を結ぶ古道を巡ります。

「伏見通」は脇街道だった⁉ 名古屋と岐阜を結ぶ「美濃路」

荻窪さんと一緒に旅をするのは、名古屋を拠点とするアイドルグループ・TEAM SHACHIのメンバー坂本遥奈さん。

（道マニア・荻窪圭さん）

「今日は、熱田の港と岐阜を繋いだ古い道を通りながら、道と街の歴史を探っていきたい」

名古屋には東海道や中山道とともに、街の繁栄に大きく貢献し重要な役割を担った道があるとのこと。その道筋を辿ることで、街の地名に含まれた意味も明らかになると言います。

2人は目的の古道を目指し、金山駅の西側へ。見えてきたのは、熱田神宮～名古屋城を南北に結ぶ約7kmの幹線道路「伏見通」。

（道マニア・荻窪圭さん）

「『伏見』はもともと京都の地名で、京都から来た人が伏見あたりに住んだ。後になって伏見を通るから『伏見通』と名付けられた」

しかし、伏見通と名付けられたのは最近で「もっと昔からある道だった」と荻窪さん。

（道マニア・荻窪圭さん）

「これの元になった道は、岐阜の南側“美濃の国”とつながっている道だったので、『美濃路』と呼ばれていた」

この「伏見通」こそが、熱田と岐阜を結んだ「美濃路」と呼ばれる古道。かつて、関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が凱旋したことから、めでたい行事を指す「吉例（きちれい）」をとって「吉例街道」とも呼ばれています。

この道が生まれたワケは？

2人は、岐阜方面を目指して美濃路を北へ。ここで荻窪さんから、この道が生まれた理由が明かされます。

（道マニア・荻窪圭さん）

「熱田（名古屋）と垂井（岐阜）を結ぶ脇街道が美濃路。東海道と中山道を繋ぐバイパスだった」

江戸と京都を結ぶ道で、熱田を通るのが「東海道」、岐阜の美濃を通るのが「中山道」。東海道は、熱田～三重・桑名を船で渡る海路だったため「遠回りでも陸地で行きたい人は、美濃路を通って中山道に入り、京都へ向かっていた」と荻窪さんは言います。

美濃路のように、五街道以外の主要な道は“脇街道”と呼ばれ、物流の大動脈となり、人で賑わい街の発展に大きく貢献しました。

三角地帯は古道のサイン！かつての美濃路のルート

2人は美濃路を北上。訪れたのは「古渡町（ふるわたりちょう）」交差点。

（道マニア・荻窪圭さん）

「昔は“古い渡し”が両側にあって、東西に行くときは渡しを使った。それが地名の語源」

さらにこの交差点を過ぎたところで、大昔から存在する美濃路の痕跡が如実に現れます。

（道マニア・荻窪圭さん）

「この斜めに分岐した道が、名古屋城下を抜け岐阜へと伸びていた、かつての美濃路のルート」

古い美濃路と新たな伏見通が交わってできた三角地帯は、荻窪さん曰く古道を辿る上で重要なサインなのだそう。

美濃路をさらに北上し、広小路通（ひろこうじどおり）を横断。すると、ここでもある地名の由来が明らかに。

（道マニア・荻窪圭さん）

「ここは、東西の道が伝馬町通（てんまちょうどおり）。このまま北上すると名古屋城に近くなりすぎる。いろんな人が行き交う街道は、お城の近くまで来られたくない。ということで、美濃路はここで左に。右に行くと岡崎に繋がる飯田街道。いろんな街道が一回ここに集まる。伝馬町は、物資や人を運ぶ馬を用意しているところだった」

名古屋城築城に合わせて徳川家康は政権を盤石なものにするため、城から各方面への道路整備に着手。そんな各街道の起点となったのが、この伝馬町交差点。ここから全国へ次々と主要な街道が整備されていきました。

大勢が行き交う交通の要衝であるこの交差点には、高札場（＝幕府や領主が決めた法度・掟が書かれた木の板札）も掲げられ、多くの人が目を通したと言われています。

奇妙な光景!? 道が90度に折れ曲がっている理由とは？

美濃路を進み、辿り着いたのは堀川の西側にある「四間道（しけみち）」。

（道マニア・荻窪圭さん）

「江戸時代、この辺は物資がいっぱい行き来するところで、商人の街ができた。江戸時代に大火事が起きて、商家が密集していると燃え移って商売にならなくなるので、燃え移らないよう狭かった道幅を4間（＝約7m）に広げた。それが言いやすいように変わっていき、『しけみち』と呼ぶようになった」

その後も美濃路を辿り、庄内川を越えて清須市・西枇杷島町へ。すると、大きな石柱の“道標”を発見！

（道マニア・荻窪圭さん）

「立派に書いてあるってことは、それだけいろんな人がこの道標を頼りにしていた」

美濃路をさらに進むと、名鉄・丸ノ内駅の近くで奇妙な光景が。まっすぐ辿ってきた美濃路が、90度に折れ曲がっています。

（道マニア・荻窪圭さん）

「“まるのうち”というのは、“お城の中”という意味。清洲城を中心に、ここまであった清洲の街を守るため、まっすぐツッコめないように道をわざとクランクにしてある」

最後に、愛知と岐阜の境目にある木曽川へ。

（道マニア・荻窪圭さん）

「ここは岐阜県の手前、愛知県一宮市起堤町（おこしつつみまち）。金刀比羅社（通称“こんぴらさん”）に、“起（おこし）渡船場跡”がある」

木曽川の手前には宿場「起宿（おこししゅく）」があり、渡船場があったと言います。さらに、驚きのエピソードも。

（道マニア・荻窪圭さん）

「大名や旅人は船で行き来するが、江戸の将軍が通行するときは特別な措置をした。実は、船を約270艘びっしり並べて、その上に板を約3,000枚通して渡れるようにした」

木曽川を渡って岐阜を通り、街道は京都へと繋がっていました。

