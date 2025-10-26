

今回訪れたのは、東京都渋谷区広尾にある「THE RESTAURANT（ザ レストラン）」。まずは広尾散歩通りを歩いてみる（画像：ペイレスイメージズ 2 / PIXTA）

フードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。

今回は、東京都渋谷区広尾の「THE RESTAURANT（ザ レストラン）」を訪問する。

肩肘張って広尾を歩いてみる

ザ レストランは、東京メトロ日比谷線の広尾駅からすぐに位置する。広尾といえば渋谷や恵比寿などに近い街だが、ザ レストランにはどのような景色が広がっているのだろうか。



東京メトロ日比谷線の広尾駅からすぐのところにある（筆者撮影）

私としてはなかなか訪れる機会のない街で、勝手ながら「とかく高級そう」というイメージを持つのがこの広尾だが、駅を出て「広尾散歩通り」なる商店街を歩いてみると、そのイメージが覆された。



高級住宅街のイメージが強く、少し緊張…（筆者撮影）



まずは散歩をして気持ちを落ち着かせる（筆者撮影）

広尾のイメージが覆された

広尾駅のある外苑西通りから商店街に入ると、ちょっと主張が控えめのセブン‐イレブンだったり、高級っぽい外装のリンガーハットだったり、見知ったチェーンがちょっとおめかししていて、気構える。

とはいえ、奥へと進んでいくと、銭湯や昔ながらのレトロなおもちゃ店、パチンコ店などがあって緊張がほぐれてゆく。



なんだかお洒落なセブン‐イレブン（筆者撮影）

商店街を一通り歩き、広尾駅に戻って外苑西通りの向こう側へと渡っていくと、有栖川宮記念公園がある。



有栖川宮記念公園（筆者撮影）



あれ、だんだんイメージが変わってきた（筆者撮影）

広尾は、江戸時代に武家屋敷があった土地を政府が大使館の用地として整備していった歴史がある。従って、大使館が多い。ドイツやフランス、チェコなどいくつもの国が大使館を置いている。

こうした背景もあってか、有栖川宮記念公園の目の前に「ナショナル麻布」というスーパーもある。1962年に開業した店舗で、日本ではなかなか見かけないような海外の食材などを売っていて、店へ入ると日本人はもちろん、ちらほらと外国人が買い物をしていた。



海外の食材などを売っている「ナショナル麻布」（筆者撮影）

へえ、お金さえ持っていれば、自然もあるし昔ながらの店もあるし、買い物も楽しそうだし、なかなか楽しそうな街じゃないか。自然とザ レストランへの期待も高まる。食前の散歩も済ませたところで、目的地へ向かおう。

シックな雰囲気が素敵

ザ レストランは、2020年にオープンした施設「EAT PLAY WORKS」の1〜2階にある。

以前にこの連載で紹介した、東京都中央区の「COMMISSARY NIHONBASHI」と同じように、イオンやららぽーとなどの商業施設内ではない、いわば“独立系フードコート”に属する。

なおEAT PLAY WORKSは、1〜2階がザ レストランで、3〜4階は会員向けのメンバーズラウンジ、5〜6階がプライベートオフィスとなっている。ものすごく平たくいうと、シェアオフィスのようなイメージだろうか。

建物は、レンガ積み風の外観で、シックな感じ。看板には「世界のグルメ、集結」「全人類へおいしい全開!!」などだいぶ気合いの入った文言が記載してある。



レンガ積み風の外観でシックな感じ（筆者撮影）



期待が高まる（筆者撮影）

名前の通り、レストランとして使える

商店街に面したテナントはブルーボトルコーヒーで、建物脇の細い道を通っていくと、ザ レストランの入り口にたどり着く。この細い道に沿ってテラス席が60ほどある。



細道に沿ってテラス席が並ぶ（筆者撮影）



建物内の各テナントには専用席もある（筆者撮影）

一応、今回「フードコート」としてザ レストランを紹介しているが、その名の通りレストランとしても使えて、建物内の各テナントには専用席があり、そこで食べるのも可能。

フードコートとして使いたい場合は、各店舗で注文したものをこのテラス席、その名もHungry's garden（ハングリーズガーデン）に持ち込んで食べる形式だ。

休日のほぼランチタイムど真ん中だが、テラス席の埋まり具合はまばらであり、店舗の席で食べる人がほとんどであるようにうかがえた。

……というか、フードコートはもしかして「おまけ程度」なのかもしれないと、この後の体験で思い知ることになった。

もしかしたら「フードコート」ではないのかもしれない

というのも、建物内外観のシックな感じとは違い、まずテラス席は雨がしのげるとはいえやや寂しい感じが漂う。食べ終えた食器を置いておく棚とか、メタルラックだし。



テラス席はやや寂しい？（筆者撮影）

しかも、である。テラス席にはフロアマップやテナントの簡単な紹介メニューがあるのだが、そこに書いてある「テラス席の楽しみ方」を読むと、「ザ レストラン内の料理なら、テラス席で色々とお楽しみいただけます」とざっくりしすぎている。

さらに突っ込みを入れると、「テラス席で注文可能な商品・提供方法等を含めた対応につきましては、店舗ごとに異なります。各店舗スタッフにご確認ください」とある。その言葉の通り、各テナントの配置図はあるものの、どの店のどのメニューがテラス席への持ち込みに適しているのか、全く分からない。



「テラス席の楽しみ方」を読んでみる…（筆者撮影）



フロアマップはこんな感じ（筆者撮影）

仕方ないから建物の中に入ってみる。やや薄暗いおしゃれ〜な雰囲気が漂っており、通路も狭い。

各店の前に「このメニューならテラスで食べられます」的な掲示があると思いきや、特になし。カウンター席などにあるメニューを見ようと近付くと、食事をしている人や各テナントのスタッフが、視線を向けてくる（ような気がする）。

この空気に耐えられず、とりあえず階段を上って2階に行く。しかし1階と同じような感じ。フードコートならではの、どの店で注文しようか楽しむ時間が、味わえない。ダメだ、出よう。



ハイソな雰囲気だ（筆者撮影）

結局、広尾で注文したのは……

テラス席に座りながらどうしようか考えようにも、手掛かりが少なすぎる。訪問前は「広尾らしい、ふだんのフードコートでは味わえないメニューを」などと考えていたのだが……。

ここはフードコートの王道中の王道であり、庶民の味方でもある「うどん」にしよう。うどんなら、さすがにテイクアウトできるだろう。

というわけで、2階の「うどん こんとん」という、うどん店へ。しかし、先ほど味わった緊張感があるので「どうすればテイクアウトできますか？」とおいそれと聞けない。とりあえず座ってメニューを眺める。



「うどん こんとん」（筆者撮影）

「かけ」や「ざる」「釜玉」などオーソドックスなメニューのほか「変わりうどん」や季節メニューがある。思ったほど高くなく、1000円前後なのがうれしい。QRコードから注文して、テイクアウトについて店員さんに聞いたところ、容器代として150円がかかるとのこと。まあ仕方ない。

「花巻うどん」なる、うどんに海苔を散らしてわさびを乗せるというメニューと、大山鶏、春菊の天ぷらを注文した。5分ほど待ったろうか、商品が供されたのだが、わさび用の容器がないとかで、アルミホイルで包んだものをくれた。

もう1店舗は、建物の入り口のところにフードトラックでハンバーガーを販売している「THE GOOD VIBES VEHICLE」にした。うどんと同じくハンバーガーなら間違いなくテイクアウトできるはずだ。



安定のハンバーガーをチョイス（筆者撮影）



フードトラックで販売している（筆者撮影）

いざ実食。磯の香りが口一杯に広がり美味

こうして、うどんとハンバーガーという、フードコートの定番メニューが卓上にそろった。



フードコートの定番メニューに（筆者撮影）

花巻うどんというのは恥ずかしながらこの日に初めて知ったのだが、一面に海苔が散っており、見た目のインパクトがすごい。

麺と一緒にすすると、磯の香りが口一杯に広がって、うまい。かなりしっかりとコシのある麺で、食べ応えがあるのもよい。時折、天ぷらも味わいつつ食べ進める。カラっと揚がっており、大山鶏は臭みがまったくなく歯切れがよい。



磯の香りが口一杯に広がる。コシのある麺もおいしい（筆者撮影）



カラっと揚がっていて歯切れがよい（筆者撮影）

ハンバーガーは、店のおすすめである「THE GOOD VIBESバーガー」を注文した。パティだけではなくパストラミがふんだんに入っており、多層に挟まれたレタスもあって一口の満足感がかなり大きいハンバーガーだ。

パティはゴロゴロ感があって、肉を食べているというワイルドな気分を味わえるのがまたよい。



ハンバーガーを頬張り、ワイルドな気分を味わう（筆者撮影）

舌鼓を打ちながらも…静かに再チャレンジを誓う

おいしいものを味わって、先ほどまでの緊張感がゆるんでいく。他のテナントを見ていると、食べ放題メニューがあったり、コース料理を提供してる店舗があったり。

やはり、テラス席というのはあくまで補助的な立ち位置で、店のカウンターやテーブルで食事する、というのが基本的な使い方なのかもしれない。

いやいや、それとも私の勇気がなさすぎたのが悪い可能性もある。今回はフードコートのザ・定番で攻めざるを得なかったが、ぜひまたチャレンジして、新たな楽しみ方を模索したいと感じたお昼過ぎであった。

（鬼頭 勇大 ： フリーライター・編集者・フードコート愛好家）