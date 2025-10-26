【ネコ漫画】大好きな飼い主に近づきたい愛猫!?その仕草に「頭突きは大好きのサイン」など愛猫家からコメント続々
【漫画を読む】飼い主に頭突きをする猫だが…!?
先日、『ウェルカム』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は89.9万人(2025年10月21日現在)、今回紹介する漫画も8.5万いいね(2025年10月21日現在)を超える人気漫画家だ。
フータが自分の部屋に行くと、パソコンのそばにいるキュルガを発見。椅子に座ってリラックスすると、キュルガが頭突きをしてきて何やら歓迎ムードだ。
その後パソコン作業をしているとある資料が必要になったので、リュックの中から資料を取り出す。席に戻ると、キュルガが近づいて来てまた頭突きをしてくる。
フータが椅子に座る度に身体を寄せてきて、歓迎ムードになるキュルガ。うれしい反面、「座る度にやらなくていんだよ」と話すフータであった。
キュルガの飼い主への気持ちが伝わってくるようだ！漫画を読んだユーザーからは「頭突きは大好きのサインだそう」「あるある」などの共感コメントが数多く寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
