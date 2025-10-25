歯科治療で使う「サージカルガイド」とは? 役割や従来の治療との違いを歯科医が解説

歯科医療の進化は目覚ましく、昔と比べてより安全で確実な治療が可能となっています。「サージカルガイド」を用いたインプラント治療もその1つで、デジタル技術を駆使したこの革新的な方法は、インプラント治療の精度と安全性を飛躍的に向上させました。今回は、サージカルガイドの役割や従来の治療との違いについて、「こばやし歯科クリニック」の小林先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

小林 実（こばやし歯科クリニック）

大阪歯科大学卒業。大阪、京都の歯科医院での勤務を経て、「こばやし歯科クリニック」を開院。「美容院に通うような感覚で治療・メンテナンスが受けられる歯科医院」をコンセプトに、快適に通院できる環境づくりに取り組んでいる。日本臨床歯科学会大阪支部相談役。日本顎咬合学会、日本歯科保存学会、日本顕微鏡歯科学会の各会員。

編集部

インプラント治療で使用するサージカルガイドについて教えてください。

小林先生

サージカルガイドは、インプラント手術で使用するマウスピース型の装置です。患者さんのお口にあわせて作られており、事前の診査とシミュレーションに基づいて、インプラントを埋める位置や角度、深さが正確に記録されています。

編集部

具体的に、どのような役割があるのでしょうか？

小林先生

サージカルガイドは、一言で言えば「ものさし」のような役割を果たします。手術中に患者さんのお口にガイドを装着し、目印にそってドリルを挿入することで、事前に計画した通りの位置や深さ、角度でインプラントを埋入することが可能になります。

編集部

サージカルガイドを使用すると、従来のインプラント治療と何が大きく変わるのでしょうか？

小林先生

大きな変化は、デジタル技術の活用による治療精度や安全性の向上です。従来の治療では、模型やレントゲンなどを用いたアナログ的な方法で、インプラントの埋入位置や深さなどを決めていました。しかし、現在は歯科医療もデジタル化が進み、CTやレントゲン、口腔内のデータといった様々な情報をコンピュータで読みこみ、総合的に分析することができるようになっています。これにより、患者さんにとって最適かつ安全なインプラントのポジションを決定できるようになったわけです。

編集部

サージカルガイドは全てのインプラント治療に使えるのでしょうか？

小林先生

理論上は、ほとんどのケースで適用可能です。ただし、使用できるかどうかについては、選択するインプラントシステムによって異なります。インプラントメーカーによっては独自のシステムがあるため、予定しているインプラントにそのシステムがあるのかどうかが重要になります。

※この記事はMedical DOCにて＜インプラント治療で「サージカルガイド」を使うメリット・デメリットを歯科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。