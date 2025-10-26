“欧州２位”の名門が23歳日本人に関心と現地報道！「メモ帳に載っている」
セリエA前節での圧倒的なパフォーマンスは、強豪からの関心をさらに引きつけたはずだ。
パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、依然としてビッグクラブ移籍の可能性が噂されている。国内ではすでにミランの関心が騒がれているのは周知のとおりだ。
だが、昨シーズンのチャンピオンズリーグで準優勝だったライバルも様子をうかがっているのかもしれない。インテル専門サイト『L'Interista』は10月24日、同クラブも鈴木に関心を寄せていると報じた。
昨季、１年目のセリエAでパルマの残留に貢献する活躍を披露した鈴木。優れた身体能力を生かした守備に、精度の高いキックを駆使した攻撃参加と、攻守両面での貢献度の高さは、モダンな守護神を探す強豪の注目を集めている。
そしてそのリストに、昨季にパルマを率いていたクリスティアン・ギブ監督が指揮する名門インテルも加わったという。ベテランのヤン・ゾマーが正守護神のインテルは、すでに世代交代に備えてジョゼップ・マルティネスも擁する。だが、L'Interistaは「話し合いやオファー、交渉が進行中というわけではない。だが、インテルのメモ帳に載っている」と報じた。
もちろん、ビッグクラブは様々な方面に目を光らせている。同メディアによれば、アレックス・メレト（ナポリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ミケーレ・ディ・グレゴリオ（ユベントス）、ミレ・スビラール（ローマ）、エリア・カプリーレ（パルマ）など、複数のGKの名前が候補にあがっているそうだ。
ワールドカップを見据える23歳は、目の前の戦いへの集中を強調している。シーズン半ばで移籍する可能性は低いだろう。ただ、大会が終わって迎える来夏はまた別の話だ。まずは今季このまま活躍を続け、ビッグクラブからの関心をさらに引きつけられるか注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、依然としてビッグクラブ移籍の可能性が噂されている。国内ではすでにミランの関心が騒がれているのは周知のとおりだ。
だが、昨シーズンのチャンピオンズリーグで準優勝だったライバルも様子をうかがっているのかもしれない。インテル専門サイト『L'Interista』は10月24日、同クラブも鈴木に関心を寄せていると報じた。
そしてそのリストに、昨季にパルマを率いていたクリスティアン・ギブ監督が指揮する名門インテルも加わったという。ベテランのヤン・ゾマーが正守護神のインテルは、すでに世代交代に備えてジョゼップ・マルティネスも擁する。だが、L'Interistaは「話し合いやオファー、交渉が進行中というわけではない。だが、インテルのメモ帳に載っている」と報じた。
もちろん、ビッグクラブは様々な方面に目を光らせている。同メディアによれば、アレックス・メレト（ナポリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ミケーレ・ディ・グレゴリオ（ユベントス）、ミレ・スビラール（ローマ）、エリア・カプリーレ（パルマ）など、複数のGKの名前が候補にあがっているそうだ。
ワールドカップを見据える23歳は、目の前の戦いへの集中を強調している。シーズン半ばで移籍する可能性は低いだろう。ただ、大会が終わって迎える来夏はまた別の話だ。まずは今季このまま活躍を続け、ビッグクラブからの関心をさらに引きつけられるか注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」