¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¡õ¾¾¤¿¤«»Ò¤Î¤ª¤·¤É¤ê¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ªµþËÜÂç²æ¤Ï»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Ç¾¾¤ÈÇ°´ê¥³¥é¥Ü

SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥Èー¥¯¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¥á¤¢¤ê¡¢
¥¯¥¤¥º¤¢¤ê¡¢¥²ー¥à¤¢¤ê¤ÎÄ¶²¦Æ»¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µÆüÍË21»þ～¡Ë¡£
10·î26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£²¿ÅÙ¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ÆÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°¤Éô¤È¾¾¤¬¡¢6¿Í¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¿·´¶³Ð¤ÎÇ¾¥È¥ì¥²ー¥à¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹¤ë¡£
SixTONES¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¾¾¤Ï¡¢¡È¤³¤Ã¤«¤é°¦¡É¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊSixTONES¤Ë¡¢°¤Éô¤â¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡£ÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¢£¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¤Ç¥¥ì¤ë
ºÇ½é¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¿·´¶³ÐÇ¾¥È¥ì¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡×¡£VTR¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸«È´¤¯Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢2ÌäÀµ²ò¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¥é¥à¾ÆÆùÀìÌçÅ¹¤ÎÀäÉÊ¥é¥à¥Ðー¥°¡£
¡ÖÅÚ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥³¥Ã¥×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¿Í¡×¡Ö¿²ÂæÎó¼Ö¤Ç¶ì¤·¤à°å»Õ¡×¡Ö´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤´Ë«Èþ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡¢1ÌäÌÜ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÇÌ¾²òÅú¡£¡Ö¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¤È¾¾Â¼¤ËÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¾¾¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥Áー¥ó¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ®»Ö¥á¥é¥á¥é¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾¤ò°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¼é¤ë°¤Éô¤â¸×»ëâ¾¡¹¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¶«¤Ö¤¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥³ー¥Êー½é¤Î¡È¼º³Ê¡É¤òÀë¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢µþËÜÂç²æ¤Î10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡£10Ç¯Á°¤«¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤ÈÇ°´ê¤Î½é¥³¥é¥Ü¡£°¤Éô¤âÍðÆþ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§¥·ー¤â¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤â¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ê¡£¿·¥ëー¥ë¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¥ëー¥ë¡×¤âÈ¯Æ°¤·¤Æ°ìÆ±Âçº®Íð¤È¤Ê¤ë¡£¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Î¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
ÌäÂêVTR¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó3¹æ¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¤Ç¸µÌîµåÉô¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á
±ß¿Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¡ÖÆ°ÂÎµå»ù¡×¤ËÁ´°÷¤ÇÄ©Àï¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç2Ìä¡£²¿¤¬Íî¤Á¤¿¤«Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¾¾¤¿¤«»Ò¤ÎÂç¹¥Êª¡ÖÇÏÆù¤Î¤¹¤¾Æ¤¡×¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¾®Ãæ¹â¤ÈÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤è¡ª¡¡¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬1ÌäÌÜ¤«¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤°¤Éô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾¾¤¬¤³¤Ã¤½¤êÈ¿Â§¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤âÅÓÃæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿Æ£¿¹¤Ï¡Ö¾¾¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
Â³¤¯2ÌäÌÜ¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¾¾¤¬Âç¶ìÀï¡£
Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï´Ý¤¤¤â¤Î!? ¥¯¥êー¥à¿§!? ¥Áー¥º¤Î²ô!? ¿§¤È·Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Àµ²ò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÁ´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù
10/26¡ÊÆü¡Ë21:00～21:54
½Ð±é¼Ô¡§SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã / ¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¥²¥¹¥È¡§°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¾¾¤¿¤«»Ò
¿Ê¹Ô¡§Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë
