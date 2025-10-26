全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。悲願の日本一に燃える大東文化大学・野田真理耶選手に迫りました。

選手たちが目標として口にするのが“優勝”の2文字。「今年は絶対に優勝。シルバーコレクターとは言わせない」と力強く語ります。

それもそのはず、ここ12年のうち10大会で2位。悲願の日本一に燃えています。

2年前にアンカーを走り、2位でフィニッシュしたのが当時1年生の野田選手です。

区間5位の走りをみせるも「ごめんね」と悔しさのあまり大粒の涙が止まりませんでした。

リベンジを誓った前回は、実力者が揃う1区で出場。見事区間新記録を出しますが、「後ろとの差を広げるのが私の役割だった。悔しい走り」と表情はさえず。またも日本一に届かず、「ごめんなさい」と仲間の胸で涙を流す姿がありました。

1年生のときから、全国にその名を轟かす逸材。去年の3月日本学生女子ハーフマラソンでは、初挑戦のハーフマラソンで学生日本一にも輝きました。

今年は6月の日本インカレ10000mで3位。7月にはワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンで銅メダルを獲得。着実に結果を残し、「どのレースでも後半、足が残るようになった」と手応えを話していました。

「もっと強くなれる」目標は仲間の大エース

悲願の日本一へ。自らに課した挑戦があります。

同級生のケニア人留学生、サラ ワンジル選手との練習です。

取材の際には、ケニアの地元料理“チャパティ”を一緒につくるなど、練習以外でも仲良しな2人。

野田選手は「サラの練習についていけたら自信になる。サラを目標に走っています」と話します。

全日本では、エース区間5区で2年連続区間賞を獲得した絶対的エース。今年は陸上王国ケニアの学生代表にも選ばれました。

そのすごさばかりをそばで見てきた野田選手ですが、「高校のときまでは私の方がタイムもよかったので、サラの努力とか積み重ねで速くなったのかな」と異国の地で練習に励むその姿を称賛。

野田選手は、高校時代までは3000mのタイムが9分05秒85。サラ選手より3秒ほど速かったといいます。

「悔しさもあるんですけれど、希望もあります。自分も頑張ればもっと強くなれるという思いがある」

切なる思いを胸に、サラさんに食らいついてきた日々。そのすべては、あの涙を拭い去る、悲願の日本一のためにあります。

「今年のチームなら絶対優勝も狙える。区間賞を取ってチームを初優勝に導けるように頑張ります」

野田選手は25日のエントリー発表でアンカー6区に登録。歓喜のフィニッシュテープとなるのでしょうか。