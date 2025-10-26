兼任コーチになったロッテ2年目の1995年（平7）は61試合に出場して打率・225。チームは69勝58敗3分けで10年ぶりAクラスの2位に入ったが、ボビー・バレンタイン監督は広岡達朗GMと合わず、1年で退団した。

96年は江尻亮さんが監督に就任。「現役一本でやりたい」とお願いして兼任コーチを外してもらった。打撃の調子は良く、代打とたまの先発でそこそこ打っていた。だが、好事魔多し。思わぬケガをしてしまう。

6月1日、神戸での試合を終えて帰りの新幹線。寝ぼけてイスの肘掛けからテーブルを出そうとして右手の小指を挟み、骨折した。登録抹消。その時点で打率は・298あった。

2軍で調整。いつ呼ばれてもいいよう試合にも出て準備したが、1軍からは一向にお声が掛からない。すでに41歳。シーズン終盤、球団から「来年からはコーチでどう？」と言われ、そろそろ潮時かなと思った。引退試合を提案してもらったが、ロッテではそれにふさわしい仕事はしていない。辞退した。

最初は2軍外野守備走塁コーチをやってくれと言われたが、1軍でその担当が見つからなかったのか、97年は1軍外野守備走塁コーチとして専任コーチとしてのスタートを切る。

同一チームで現役を上がってのコーチ就任。選手の方がどう接していいか戸惑っている感じがした。自分としては、ちゃんと選手の話を聞き、現役時代コーチにやられて嫌だった「あれやれ。これやれ」の押しつけだけはするまいと思った。

練習は厳しく、試合は楽しくがモットー。外野守備ではポジショニングや、捕ったらすぐカットマンに返す基本の動作を繰り返すよう指示した。走塁は95年にレン・サカタ2軍監督から教わったことを思い出しながら伝えた。

監督は近藤昭仁さん。97年は57勝76敗2分けで最下位に沈んだが、翌98年は好スタートを切り、4月終了時点では11勝5敗で首位に立っていた。ところが、抑えの河本育之が故障で離脱し、暗転。6月13日のオリックス戦（千葉マリン）からプロ野球最長の18連敗を喫してしまう。

17連敗目となった7月7日のオリックス戦（GS神戸）では「ジョニー」こと黒木知宏が9回2死からハービー・プリアムに同点2ランを浴び、マウンドに崩れ落ちた。

誰もいいかげんなプレーをしたわけじゃない。一生懸命やった結果。この連敗中、三塁コーチの西村徳文（のりふみ）がファウルボールに当たって休養し、僕が一塁コーチから三塁へ回った時期もある。歯車がかみ合わず、リードしていても最後まで勝てる気がしない雰囲気。不思議な体験だった。

終わってみれば、61勝71敗3分けで2年連続最下位に終わった。近藤監督は退任し、2軍監督の山本功児さんが新監督に就任。代わって僕が2軍監督に指名された。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。