米大リーグのワールドシリーズは日本時間２６日、第２戦が行われる。

先発投手は、ドジャース（ナ・リーグ）が山本由伸、ブルージェイズ（ア・リーグ）は３４歳のガウスマンだ。第１戦では９月にメジャーデビューしたばかりの２２歳イェサベジに４回２失点と試合を作らせてしまったドジャース打線。第２戦は何度も対戦してきたベテラン右腕をどう攻略するだろうか。（デジタル編集部）

今季、１０勝１１敗、防御率３・５９という成績だったガウスマン。ドジャースとは対戦がなかった。ただ、実績十分の選手が多いドジャースの野手陣。これまで何度も対戦を重ねてきた。

主要記録サイト「ベースボール・リファレンス」によると、最も対戦が多いのが３３歳のベッツで、４９打数１５安打の打率３割６厘、３本塁打と得意にしている。その次に対戦が多いのが３５歳のマンシーで、１８打数６安打の打率３割３分３厘、３本塁打。このベテラン二人が相性通りの働きができるか、注目だ。

ただ、そのほかは、抑え込まれている選手が多い。Ｔ・エルナンデスが１６打数３安打、エドマンが１３打数２安打、Ｅ・エルナンデスが１３打数１安打、フリーマンが９打数１安打と対戦打率が２割に届かない選手が多い。

大谷翔平も１２打数２安打の打率１割６分７厘にとどまる。ただ、直近の対戦となったエンゼルス時代の２３年７月は、３打数２安打１本塁打だった。第１戦でも、さく越えを放ち、２試合連続ホームラン中の大谷が快音を響かせられるか。やはり、攻略のカギを握る一人と言えるだろう。