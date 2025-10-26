ÂÎÁà¡¦¿ù¸¶°¦»Ò¡¢°î¤ì¤¿ÎÞ¤¬¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡¡°ÛÎãÉü³è¢ª¶â¤ËËÜ¿Í¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä½¸¤Þ¤ë¾Î»¿
ÂÎÁà¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï25Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤Î½÷»Ò¾²±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤¬13.833ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´¿´î¤ÎÎÞ¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù¸¶¤Ï±éµ»¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤È¡È²¦´§¡É¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤¿¿ù¸¶¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤òÇÛ¿®¤·¤¿³¤³°¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥³¡¦¥¹¥®¥Ï¥é¤¬¾²¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢´î¤Ó¤«¤éÎÞ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±éµ»¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤·¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤ï¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ï¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¾²¤Î½÷²¦¤Î1¿Í¤À¡×¡Ö¾²¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ù¸¶¤Ï2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤È21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£22Ç¯¤ËÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤â¡¢23Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¤Ç¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤Ç2¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
