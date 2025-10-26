『可愛い』の大渋滞ーーッッ！！（喜）【サーティワン】今年は黒猫♡「ハロウィン限定アイス」

10月1日から【サーティワン】で始まったのは、キュートな黒ねこが主役のハロウィーン。サンデーもハッピーフレンズもオリジナルカップも、いたずら黒ねこだらけ！ ハロウィーンらしいカラフルなフレーバーを組み合わせれば、可愛さも倍増です。そこで今回は、可愛いがぎゅっと詰まった「ハロウィン限定アイス」を紹介します。

にゃろうぃん限定のスペシャルな仲間

パンダやうさぎなど可愛いキャラクターで飾られる「ハッピーフレンズ」に、今だけ黒ねこが仲間入り！ 「にゃろうぃん ハッピーフレンズ くろねこ」では、魔女の帽子をかぶった黒ねこのチョコレートをトッピングしてもらえます。もちろんフレーバーは自由に選べるので、ハロウィーンらしくカラフルなアイスを選んでみて。

ココアビスケットと肉球チョコの豪華なデコレーション

ハロウィーン限定サンデーには、2種類のにゃんデーが登場。「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」は、アイスの上にココアビスケットと肉球チョコをトッピングし、黒ねこを表現。カラフルなカラースプレーとチョコレートシロップも加わった、豪華なハロウィーンサンデーとなっています。

スイートポテトがまるごと1個入ってる！？

2つ目のハロウィーン限定サンデーは「カラメルスイートポテトにゃんデー」。なんと、トッピングにはスイートポテトまるまる1個と芋けんぴを使っています。10月の新作フレーバー「月夜のおさつバター 黒ごま入り」を選べば、上から下までお芋づくしなサンデーを味わえそうです。

キュートな黒ねこピックは全部で31種類

好きなフレーバー2種類を楽しめる「ダブルカップ」が今だけ「にゃブルカップ」に変身中。黒ねこやアイス、キャンディーなどのお菓子がデザインされた限定カップに入れてもらえます。黒ねこピックは全31種類の中からランダムで1つ付けてもらえるので、どんな黒ネコに会えるかにも注目です。

今年の【サーティワン】の「ハロウィン限定アイス」は、可愛いいたずら黒ねこが主役。販売期間は10月31日までなので、ぜひお近くの店舗でキュートなハロウィーンを楽しんでくださいね。

writer：河合 ひかる