開けられないと思っていた棚を、まさかの体勢で猫が…？器用すぎるその姿と、その後の行動が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で93万再生を突破し、「綺麗な立ち姿からのエビフライ」「もう人間みたいで面白可愛くてたまんないです♡」といった声があがりました。

【動画：猫が『届かないはずの場所』にある棚→開けられないと思っていたら…】

甘え毛玉のつなくん

Instagramアカウント「@tuna.no.hibi」に投稿されたのは、甘えん坊なシャムトラの「つな」くんが、届かないはずの棚を物色している姿をとらえた動画です。

保護猫だったつなくんは、お家にやってきたばかりの頃は警戒心が強く、家野良ちゃんになることも覚悟していたそう。しかし、保護主さんご家族が辛抱強く愛情を注いでいくうちに、次第に心を開いていき、今では「甘え毛玉」と呼ばれるほどの甘えん坊になったといいます。

開けられないはずが…

そんなつなくんには、ケージの隣の棚の上に、つなくんのおもちゃなどが収納されているスペースがあるのだそう。保護主さんはつなくんには開けられないと思っていたそうですが、ある日、観葉植物の土カバーの上に乗り、器用に二本足で立って中身を物色していたのだとか。

つなくんは頭で棚のフタを押し上げ、閉まらないように固定しながら、右手で一生懸命何かを探していたそう。その真剣な姿が可愛らしくて、保護主さんはしばらく見守ってみることにしたそう。

お目当てのものとは…？

保護主さんに名前を呼ばれても、聞こえないふりをして物色を続けるつなくん。時々肩の筋肉が強調されていてマッチョに見える瞬間があり、思わず笑ってしまいます。

やがてつなくんは、ついにお目当てのものを手に入れて、保護主さんのそばで遊び始めたそう。気になるお目当てのものは、なんと、エビフライのおもちゃ。お気に入りを見つけるまで諦めないつなくんの姿が微笑ましくて、見ているだけでほっこりします。

つなくんの手慣れた犯行と、その後の行動が可愛すぎると1.8万件ものいいねがついたこのリールには、「可愛い~…そしてゲットしたのがエビフライ…♡更に可愛い♡」「可愛いすぎて泣いた」「あんよもおてても可愛すぎます」「何をそんなに必死に探してるのかと思えば出てきたのは『エビフライ』w可愛すぎてふふってなりました」「だめだ…可愛すぎて何回も見てしまう♡♡♡♡」といった絶賛と爆笑のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@tuna.no.hibi」では、甘えん坊なつなくんが、さまざまな種類の被り物をしたり、もしもの時に備えてお散歩の練習をしている姿など、たっぷりの愛情に包まれて暮らす様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tuna.no.hibi」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。