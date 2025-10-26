『べらぼう』第41回 “蔦重”横浜流星、“歌麿”染谷将太と仕事を進める中、母“つよ”高岡早紀の身体に異変
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第41回「歌麿筆美人大首絵」が26日の今夜放送される。
【写真】須原屋（里見浩太朗）は引退を宣言
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第41回「歌麿筆美人大首絵」あらすじ】
蔦重が、処分を受けた須原屋（里見浩太朗）を訪ねると、須原屋は二代目に店を譲り引退すると言う。そして蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思案する。そんな中、つよ（高岡早紀）の身体に異変が起きる。
一方、城中では家斉（城桧吏）の嫡男・竹千代が誕生。定信（井上祐貴）は祝いの場で突然、将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。家斉や治済（生田斗真）は動揺するが…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
