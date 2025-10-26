『ザ・ロイヤルファミリー』第3話 “栗須”妻夫木聡、新たな競走馬探しを始める
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日の今夜放送される。
【写真】セリに参加する栗須（妻夫木聡）たち
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第3話あらすじ
加奈子（松本若菜）は先が見えない牧場の経営に頭を抱えていた。それは、父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主と直接取引する「庭先取引」にこだわるも、ある理由から毎回馬主を怒らせ決裂してしまうからだった。
一方、栗須は耕造（佐藤浩市）の娘・百合子（関水渚）のバースデーパーティーに参加していた。そこで京子（黒木瞳）から山王家と馬との関わりを聞かされる。
そんな中、ロイヤルヒューマン社の競馬事業部は、未勝利戦を制したイザーニャに救われたが、その後イザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまう。有馬記念勝利という夢を勝ち取るため耕造と栗須は新たな競争馬探しを始めることに。そして、優れた競走馬を数多く生産している北陵ファームのセリに賭けるが、ライバルの椎名（沢村一樹）もまた同じ馬を狙っていて…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
