小島瑠璃子、友人とランチを楽しむ姿に反響「美しい」「めちゃくちゃ自然な笑顔」
タレントの小島瑠璃子が25日、自身のインスタグラムを更新。友人とランチを楽しむ姿を公開し、「美しい」「自然な笑顔」と称賛の声が寄せられている。
【写真】「美しい」「めちゃくちゃ自然な笑顔」友人とランチを楽しむ小島瑠璃子
小島は投稿で「気の置けない友人と久しぶりにランチ」とつづり、店内で撮影された写真を公開。リラックスした表情や、笑顔で談笑するショットが収められている。
さらに「写真を撮るのがとっても上手！！！ 海外にいるかのような写真を撮ってくれました」と、撮影を担当した友人への感謝もコメントした。
一緒にランチを楽しんだのは、元9nineメンバーの吉井香奈恵で、吉井も自身のインスタグラムのストーリーズで「いつか本当に海外旅行しようね」とメッセージを添えていた。
コメント欄には、「全てが可愛い」「美しい」「めちゃくちゃ自然な笑顔」「笑顔が最強すぎますね」といった声が寄せられている。
引用：「小島瑠璃子」インスタグラム（＠ruriko_kojima）、「吉井香奈恵」インスタグラム（＠yoshiikanae）
