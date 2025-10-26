『ぼくたちん家』第3話 “玄一”及川光博たちのアパートに“ほたる”白鳥玉季の父が現れる
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第3話が今夜放送。玄一（及川）たちのアパートに、ほたる（白鳥玉季）のロクデナシな父・仁（光石研）が現れる。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第3話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第3話あらすじ
「親のフリ、しようと思います」――。心優しきゲイのおじさん玄一は、同じアパートで1人で暮らしている中学3年生のほたるに頼まれて、秘密の親子契約を締結。もともとほたると一緒に暮らしていた母・ともえ（麻生久美子）は、会社のお金3000万円を横領した疑いで警察に追われ、現在も逃亡中。
母が横領なんてするはずない、何か訳があるに決まってる、だから施設に行かずにここで母の帰りを待ちたい…そんなほたるの気持ちを大事にしてあげたくて、卒業までの半年間だけ父親のフリをすることに決めた玄一。契約金として、ともえが残していった3000万円を渡してくるほたるに、玄一は「お金はいらないよ」と拒否するものの、「持っとくだけでいいんで」とお願いされて、ひとまず預かっておくことに。
そうとは知らず、2人を本当の親子だと思い込んでいるほたるの担任・作田索（手越祐也）は、玄一に誘われ、2人が暮らすアパートの隅で車中泊を始める。恋人・吉田（井之脇海）との同棲を解消したばかりで家がない索。ちゃんとした部屋がほしいけれど、さすがに自分の生徒と同じ屋根の下で暮らすわけにはいかないと、新しい部屋が見つかるまで車の中で寝泊まりすることに。
アパートの大家・井の頭（坂井真紀）も交え、奇妙な形でスタートした玄一、索、ほたるの共同生活。久々に心が弾む玄一は、朝、おにぎりを作ってみんなにお裾分け。でも索は「いつも食べないんで、大丈夫です」。ほたるも「親のフリするのは、頼んだ時だけでいいです」……玄一の気持ちは空回り。
そろそろ卒業後の進路を決めなきゃいけないほたる。とりあえず、行ってみたい学校を探すことから始めてみようと、高校のパンフレットとにらめっこ。でも、何をどう選べばいいのやら……。気が付けば、またいつものようにトーヨコに足を運んでしまう。
一方、玄一は、部屋探しをする索に、仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹）を紹介。頼まれてもいないのに、索におせっかいばかり焼いてしまう玄一。始まってしまった玄一の気持ちは、もう抑えられないところまできてしまっていて……。そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れる。
自分で選ぶのって難しい、でも自分で選んだから大事にできる。親子のフリをする玄一とほたる、それを信じ込んでいる索。そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ大騒動に。彼にはある目的があった。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第3話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第3話あらすじ
母が横領なんてするはずない、何か訳があるに決まってる、だから施設に行かずにここで母の帰りを待ちたい…そんなほたるの気持ちを大事にしてあげたくて、卒業までの半年間だけ父親のフリをすることに決めた玄一。契約金として、ともえが残していった3000万円を渡してくるほたるに、玄一は「お金はいらないよ」と拒否するものの、「持っとくだけでいいんで」とお願いされて、ひとまず預かっておくことに。
そうとは知らず、2人を本当の親子だと思い込んでいるほたるの担任・作田索（手越祐也）は、玄一に誘われ、2人が暮らすアパートの隅で車中泊を始める。恋人・吉田（井之脇海）との同棲を解消したばかりで家がない索。ちゃんとした部屋がほしいけれど、さすがに自分の生徒と同じ屋根の下で暮らすわけにはいかないと、新しい部屋が見つかるまで車の中で寝泊まりすることに。
アパートの大家・井の頭（坂井真紀）も交え、奇妙な形でスタートした玄一、索、ほたるの共同生活。久々に心が弾む玄一は、朝、おにぎりを作ってみんなにお裾分け。でも索は「いつも食べないんで、大丈夫です」。ほたるも「親のフリするのは、頼んだ時だけでいいです」……玄一の気持ちは空回り。
そろそろ卒業後の進路を決めなきゃいけないほたる。とりあえず、行ってみたい学校を探すことから始めてみようと、高校のパンフレットとにらめっこ。でも、何をどう選べばいいのやら……。気が付けば、またいつものようにトーヨコに足を運んでしまう。
一方、玄一は、部屋探しをする索に、仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹）を紹介。頼まれてもいないのに、索におせっかいばかり焼いてしまう玄一。始まってしまった玄一の気持ちは、もう抑えられないところまできてしまっていて……。そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れる。
自分で選ぶのって難しい、でも自分で選んだから大事にできる。親子のフリをする玄一とほたる、それを信じ込んでいる索。そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁が現れ大騒動に。彼にはある目的があった。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。