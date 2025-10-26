秋田・湯沢市の住宅でクマ潜伏６日目にして捕獲…ＪＲ湯沢駅から北東約２００メートル、飲食店並ぶ市街地

秋田県警湯沢署は２５日、湯沢市の住宅に２０日朝侵入し、とどまっていたクマ１頭を箱わなで捕獲したと発表した。県によると、市が麻酔で眠らせて駆除した。クマはオスで体長は約１・３メートルだった。

署によると、市が２５日午前２時１５分ごろ、設置していた箱わなにクマが入っているのを確認。同７時すぎに住宅から搬送した。署は付近道路の交通規制を解除した。

現場はＪＲ湯沢駅から北東約２００メートルにある、飲食店が並ぶ市街地。２０日朝は周辺で男性４人が相次いで襲われた。全てが同一個体による被害かは不明だが、住宅前で住人の男性（６５）を襲ったクマがそのまま玄関から入り込み、とどまっていた。

市では２１日に箱わな１基を設置。２３日には対策会議を開いて協議の上、２４日午後に箱わなをもう１基追加していた。ホームページでも「クマの立てこもり事案について」として、クマ被害の状況を時系列で報告していた。通勤や通学の際は注意するよう喚起。捕獲したこの日も、引き続き「十分にお気をつけください」と呼びかけた。

２５日朝は秋田市と宮城県で人身被害も相次いで起きた。両県警によると、いずれも命に別条はない。クマは襲った後、その場から逃げた。

秋田市では、郊外の路上でランニングをしていた男性会社員（５１）が顔を引っかかれるなどした。別の山あいのあぜ道を散歩中の無職男性（６６）が背中に軽傷を負った。宮城県大衡村では、住民が玄関から出ようとしたところ鉢合わせし、左腕を引っかかれた。

午後３時２５分ごろには、北海道赤平市のＪＲ根室線平岸駅で、帰宅しようと駅舎から出た女性がヒグマ１頭を目撃。女性は駅舎に戻り、けがはなかった。