¼«Âð²ÐºÒ¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÅÅ²½À½ÉÊ¤â¥¹¥¹¤À¤é¤±¤Ë¡Ö¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×
9·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬¡¢25ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÐºÒ¤«¤éÌó1¥«·î¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ú¡¼¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¼èºà¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¡¢²Ð»ö¸½¾ì¤Ç¤Î¼èºà¤Ï15Ê¬¡¢¤È¤¤¤¦À©¸Â¤òÀß¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£½Ð²Ð¸¶°ø¤Ï¸Å¤¤¥³¡¼¥É¤ÎÏ³ÅÅ¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤ÎÊÒÉÕ¤±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ú¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÀÖ±©¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ä¤¤¤Î¤¹¤ß¤«¤Ç¤Í¡£º£¤Î¾Æ¤±¤¿¥¦¥Á¤â½ª¤ÎÀ³²È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤À¤«¤é¤Í¡¢53Ç¯¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¡×¤È¡¢ºÊ¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¹¤ò1¥«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÌµ»ö¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢2¿Í¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à50ºý¤ËµÚ¤Ó¡¢1ºý¤Ë200Ëç¤Ç2ËüËç¡£¤½¤Î°ìÉô¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤òÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÊÒÉÕ¤±¤¿¡£
Ç³¤¨¤¿Éô²°¤«¤é¤Ï¤¹¤¹¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤â¡£¤Ú¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡£¤¦¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡Ø¡Ê·îÍË¤«¤é¡ËÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡£¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î°¦¤¹¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª²Ö¤È¤«¡¢¤´Ê©Á°¤È¤É¤±¤¿¤Î¤è¡£¤½¤Î¤ªÎé¤Ë¡¢¤³¤ì¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ìµ»Ä¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ÄÇ°¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹â¤¤¤«¤é¤Þ¤ÀÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£