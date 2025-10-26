9月19日に東京・赤羽の自宅マンションが火災に遭ったタレント林家ペー（83）が、25日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。火災から約1カ月の近況を明かした。

ぺーはトレードマークのピンクの衣装で取材に応じたが、ショックが癒えていないため、自宅での取材は今回が最後、火事現場での取材は15分、という制限を設けて出演した。出火原因は古いコードの漏電で、焼け跡の片付けが進んでおらず、家具などが散乱した様子も公開された。

ぺーは「私は死ぬまで赤羽ですからね。ついのすみかでね。今の焼けたウチも終の棲家だったけど。結婚してからだからね、53年。うちの奥さんの生まれたところなの」と妻の林家パー子（77）の地元であることを説明。「いけないことでね、妻にそういう目に遭わせたことをね」と悔やんだ。

火災直後はホテルを転々としたが、現在は近くの一軒家を1カ月10万円で借りて、夫婦で生活しているという。「今の家が気に入ったので、そこ（火災の家）へ戻る気はないですね」と明かした。また、火災保険に入っておらず、貯金もほとんどない中で、周囲の家への補償などを背負ったが「（林家）たい平師匠から、郷ひろみさんから、マツコ・デラックスさんから。著名な方からいただくなんて夢にも思わないでしょ。松本明子ちゃんだって、松村（邦洋）君だって。うちなんか、テレビに出てないでしょ、それなのに、そういう人たちがお金を（支援してくれた）」と、交流のある芸能人から金銭的な支援があったことにも感謝した。

ぺーは「死ぬまでやらなきゃ、お金稼がなきゃ」と宣言。「まあ、『ぺー・パー』だけに、『かみさま』が付いている」とギャグを飛ばすと、「あまりウケなかった？ “かみ違い”だからね」と明るく前を向いた。