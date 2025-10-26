¡È¤ª¤·¤É¤ê¥³¥ó¥Ó¡É°¤Éô¥µ¥À¥ò¡õ¾¾¤¿¤«»Ò¡¢SixTONES¤È¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¡¡µþËÜÂç²æ¤Î10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSixTONES¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¡ª¾¾¤¿¤«»Ò¤ÈÊÂ¤ÖµþËÜÂç²æ
¡¡SixTONES¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¾¾¤Ï¡¢¡È¤³¤Ã¤«¤é°¦¡É¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ì¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊSixTONES¤Ë¡¢°¤Éô¤â¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡£ÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£13Ç¯Á°¤«¤é²¿ÅÙ¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ÆÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°¤Éô¤È¾¾¤¬¡¢SixTONES¤È¿·´¶³Ð¤ÎÇ¾¥È¥ì¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢VTR¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸«È´¤¯Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¡£2ÌäÀµ²ò¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿1¿Í¤À¤±¤´Ë«Èþ¤¬¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡¢¥é¥à¾ÆÆùÀìÌçÅ¹¤ÎÀäÉÊ¥é¥à¥Ð¡¼¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÚ¤ÎÃæ¤«¤é¥³¥Ã¥×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¿Í¡×¡Ö¿²ÂæÎó¼Ö¤Ç¶ì¤·¤à°å»Õ¡×¡Ö´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤´Ë«Èþ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡¢1ÌäÌÜ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÇÌ¾²òÅú¡£¡Ö¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡×¤È¾¾Â¼¤ËÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¾¾¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥Á¡¼¥ó¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ®»Ö¤¬¥á¥é¥á¥é¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¾¤ò°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¼é¤ë°¤Éô¤â¸×»ëâ¾¡¹¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¶«¤Ö°¤Éô¤Ë¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼½é¤Î¡È¼º³Ê¡É¤òÀë¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µþËÜÂç²æ¤Î10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£10Ç¯Á°¤«¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»ý¤Á¥®¥ã¥°¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤ÈÇ°´ê¤Î½é¥³¥é¥Ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢°¤Éô¤¬ÍðÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¤â¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤â¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ê¡£¿·¥ë¡¼¥ë¡ÈÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¥ë¡¼¥ë¡É¤âÈ¯Æ°¤·¤Æ°ìÆ±Âçº®Íð¤Ë¡£¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤Î¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£ÌäÂêVTR¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±ß¿Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡ÖÆ°ÂÎµå»ù¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç2Ìä¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤¬Íî¤Á¤¿¤«Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¡ÖÇÏÆù¤Î¤¹¤¾Æ¤¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾®Ãæ¹â¤ÈÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤è¡ª¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬1ÌäÌÜ¤«¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤°¤Éô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾¾¤¬¤³¤Ã¤½¤êÈ¿Â§¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿Æ£¿¹¤Ï¡Ö¾¾¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£Â³¤¯2ÌäÌÜ¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¾¾¤¬Âç¶ìÀï¤¹¤ë¡£Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
