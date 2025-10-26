ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¦DISH//¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥®¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ëËÌÂ¼¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Öµã¤¯¼Çµï¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Çµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥¥ß¥¹¥¤¡×¤Ç¡¢´Ñ½°¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡¢¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤«¡¢Åö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊËÌÂ¼¤ò»Ù¤¨¤¿²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÏÃÂê¤Ë¡£¹µ¤¨¤á¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æó¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹´ïÍÑ¤µ¤ò»ý¤ÄËÌÂ¼¡£À®¸ù¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÃÏÌ£¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ì¸À¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£
