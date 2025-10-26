山田優、元タレント弟の“職業”明かす 引退のいきさつも説明「失礼じゃん」
モデルの山田優（41）が、23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。元タレントで2020年に芸能界を引退した弟・親太朗さんとテレビ初共演し、現在の職業を明かした。
【写真】山田優＆芸能界引退の弟と“派手髪”姉弟ショット公開 ※写真4.5枚目
この日のテーマは「人との距離感が独特な人たちの夜会」。番組は山田家について「ちょっと不思議な姉弟関係」と紹介。山田家は3姉弟で、優が長女、長男が親太朗さん、次男が声優として活動する親之條（29）。3人と、父親の親嗣（しんじ）さんも出演した。
VTR冒頭で親太朗さんについて、5年前に芸能界を引退したことが説明され、現在はアイドルグループ・SUPER☆GiRLSの元メンバー・渡邉幸愛（27）と結婚し、優の事務所の社長業を務めていることも明かされた。
優は親太朗さんが20歳で上京し、芸能活動をはじめた頃から5年、家賃を払うなどして支えてきたという。親太朗さんについて、当時ドラマやバラエティーなどで活動していたが、「なんか表に出てる仕事してたけど、なんかしっくりきてない感がずっとあった。向いてるんだけど」「一生懸命だけど、中途半端ならやめたほうがいいよ。失礼じゃん」などとアドバイスしていたことを話した。
さらに「会社を辞める時、一緒に辞めたんですよ、親太朗と」と説明。独立を決めたときに、身内だと安心だし、なんでも言える」と、仕事のパートナーとしても支え合うことになったと明かした。
