猫ファースト、ここに極まれり！人気YouTuber「にゃんかつ」と11匹の猫との暮らし【書評】
猫好き必見のコミックエッセイ『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』（ゆきよみ：著、にゃんかつ：監修/KADOKAWA）。にゃんこと共に楽しく暮らす活動を「にゃんかつ」と名付け、11匹の保護猫と暮らす夫婦の日常を描いたコミックエッセイである。多頭飼いのリアルな暮らしや役立つ知識が凝縮されている。
登場するのは、YouTubeチャンネル「にゃんかつ」で人気を集める夫婦、樹さんとパパさん。11匹の猫と共に暮らす彼らの様子は登録者数10万人を超える視聴者に愛され、世界中にファンを持つ。最初は行き場のない猫を引き取ったことから始まり、次第に家族は増えていき、気がつけば大所帯となった。作品では、その出会いや温かくユーモラスな日常の一コマが丁寧に描かれる。
11匹の猫は一匹として同じではない。ボス的存在、仲良し姉弟、臆病な子……と、それぞれ個性豊かで、性格も見た目もまったく違う。また、それぞれがこの家にやってきた経緯も異なり、どの子にもストーリーがある。なかには、人間の都合で手放されてしまった猫や、人間にいじめられていた地域猫など、猫に関する悲しい現実も描かれ、思わず胸が痛くなることも。だがそんな猫たちにも、今は夫婦が優しく等しく愛情を注いでいることがわかり、読めば胸が温かくなる。
猫たちにもっと幸せでいてほしい。そんな夫婦の想いが、作中の至る場所から伝わってくる。漫画だけでなく、コラムとして、猫をお迎えする時や病院に連れていく時などケース別の注意点が描かれる点も心強い。猫と飼い主が健やかに過ごせるよう、必要な配慮や段取りを具体的に教えてくれる。猫が好きな人や、これから猫を飼いたい人は読んでおいて間違いなしの一冊だ。
文=ネゴト / fumi