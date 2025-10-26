¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÇú¹ë¾¡¸Ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡È¿´¤Î¼å¤µ¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê
¡¡10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ï¤ÎºÝ¤«¤é´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥ó¡ÊAFO¡Ë¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤Ã¤¿°·¤¤¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Çú¹ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¾Ò²ð¡£¡È³ÐÀÃ¡É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Çú¹ë¤¬¥Òー¥íー¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤ËÊú¤¤¤¿¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÎÐÃ«½Ðµ×¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤·¤«¤·Å·À¤ÎÀïÆ®¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¡¢¡ÖÇúÇË¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥×¥é¥¤¥É¤¬ÈîÂç¤·¡¢¼þ°Ï¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤¯¤ËÌµ¸ÄÀ¤Î½Ðµ×¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÆ»Ã¼¤ÎÀÐ¤Ã¥³¥í¡×¤È¸«¤¯¤Ó¤Ã¤Æ¥¤¥¸¥á¤Ë¶á¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Í¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤º¡¢Â¾¿Í¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼å¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÏÍº±Ñ¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Åö½é¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Çú¹ë¤Ï³Ø±àÀ¸³è¤ä¥ô¥£¥é¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¤³¤Î·çÅÀ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î1¤Ä¤¬¡¢Âè7´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±é½¬»î¸³¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÇú¹ë¤Ï½Ðµ×¤È¥Áー¥à¤òÁÈ¤Þ¤µ¤ì¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÈÌÏµ¼Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÅöÁ³Çú¹ë¤ÏµñÀäÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢½Ðµ×¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÉé¤±¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¤À¤È¤¹¤é¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¼å¤µ¤ò¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ËÆÍ¤«¤ì¤ÆÇÔËÌ¤·¤«¤±¤ë¡£¤À¤¬½Ðµ×¤«¤é¡ÖÄü¤á¤ëÁ°¤ËËÍ¤ò»È¤¦¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤ß¤í¤è¡ª¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¶¦Æ®¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½Ðµ×¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè13～14´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Çú¹ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¥ô¥£¥é¥ó¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ÖÀÜÅª¤Ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ò°úÂà¤ËÆ³¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¡¢·ã¤·¤¤ºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢½Ðµ×¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÇú¹ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÐþ´ßÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤È¾Ç¤ê¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£½Ðµ×¤¬¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊØÖÓ¤òÍá¤Ó¤¿½Ðµ×¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤¬½é¤á¤Æ¡ÈËÜ²»¡É¤ò¸ì¤ëÅ¾µ¡¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁê¼ê¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£¤¤¤ï¤¯Çú¹ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é½Ðµ×¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ðíâ×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÃçºÛ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¤¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¤³¤³¤«¤é²áµî¤Î°ø±ï¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡È¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨½Ðµ×¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Çú¹ë¤¬ËÜÅö¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤òÀ¶»»¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£½Ðµ×¤Î¼ê¤ò¼«¤éÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Îµ°À×
¡¡Çú¹ë¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤è¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âè29´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè284ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²óÁÛ¥·ー¥ó¤À¡£¤½¤³¤ÇÇú¹ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬½Ðµ×¤òµÔ¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ðµ×¤Ï¼«Ê¬¤ò´ªÄê¤ËÆþ¤ì¤º¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡È¥Òー¥íー¤é¤·¤¤¡É¿Í´ÖÀ¤À¤¬¡¢¶¯¤µ¤Ë¤·¤«²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Çú¹ë¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢±ó¤¶¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÅª³Î¤Ë¸À¸ì²½¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ´¤ì¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âº¿´¤Î²ô¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÇú¹ë¤Ë¤ÏÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤¯Âè285ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÇú¹ë¾¡¸Ê¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¡£½Ðµ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»àÊÁÌÚÄ¤¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Çú¹ë¤¬½õ¤±¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¶ú»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤òÉÁ¤¤¤¿²ó¤À¡£¡ÈÂ¾¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦½Ðµ×¤ÈÆ±¤¸¥Òー¥íーÀ¤¬¡¢Çú¹ë¤Ë¤â²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·èÄêÅª¤Ê²áµî¤ÎÀ¶»»¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âè33´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè322ÏÃ¤À¡£¸ÉÆÈ¤Ë¥ô¥£¥é¥ó¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ðµ×¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¡¢Çú¹ë¤ÏÍº±Ñ¹â¹»1Ç¯AÁÈ¤ÎÌÌ¡¹¤È¶¦¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç½Ðµ×¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õºá¡£º£¤Î½Ðµ×¤Î»Ñ¤Ï¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÍýÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢½Ðµ×¤ò»Ù¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï½Ðµ×¤Î¤³¤È¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤À¡£¤¢¤ì¤Û¤É¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Çú¹ë¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¿¿¤Ë¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¸½ºß¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢Çú¹ë¤Î³èÌö¤¬Â¸Ê¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤óµ¤¤À¤±¤ÇÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÀï¤¦¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤À¡£¤È¤¯¤ËÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë½Ðµ×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½Ðµ×¤Î¼ê¤ò¼«¤éÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ðµ×¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Çú¹ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Î¥Òー¥íー¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
