

（写真：ブルームバーグ）

暗号通貨ビットコインを発明し、保有するビットコインの市場価値は日本円で約18兆円（2025年8月現在）とされる「サトシ・ナカモト」。運用開始から2年ほどで表舞台から姿を消したナカモトの素性は、いまも深い謎に包まれたままです。ナカモトに迫るべくさまざまなジャーナリストや研究者らがその正体を探ってきたにもかかわらず……。

15年もの歳月をかけてナカモトの正体を追い続けながら、近年、新たな視点からナカモト候補者を絞り込んでいったアメリカのジャーナリスト、ベンジャミン・ウォレス。ナカモトの正体の核心に迫るとともに、ナカモト・ミステリーの全体像を俯瞰した一冊と言える彼の著書『サトシ・ナカモトはだれだ？ 世界を変えたビットコイン発明者の正体に迫る』（小林啓倫訳）より、一部抜粋のうえ紹介します。

サトシ・ナカモトはアイルランド人？

2011年後半に私の記事がワイアード誌に掲載される以前に、すでに2人のジャーナリストがサトシ・ナカモトの候補者を挙げていた。ニューヨーカー誌の記者ジョシュア・デイビスは、ナカモトは経験豊富な暗号学者であるという説を追求し、暗号分野の年次会議である「クリプト」がサンタバーバラで開催された際に、その会場に姿を現した。そこで彼は、マイケル・クリアという、長髪で23歳のアイルランド人参加者と知り合う。

クリアはいくつかの「ナカモトらしさ」を満たしていた。彼は暗号学を専門とする大学院生で、英国式のつづりを使い、用心深い性格で（大学の仲間と違って、トリニティ・カレッジのプロフィールページに写真や電話番号を載せていなかった）、P2P（ピアツーピア）ネットワークを研究しており、成績は優秀で（学部生時代にはコンピューター科学のクラスでトップの成績を収めていた）、為替取引ソフトウェアの開発に携わっていた。

講演が行われる建物の前の階段で、デイビスは重要な事実を聞き出す。クリアはビットコインのプログラミング言語であるC++を使えるのだ。だがデイビスが「あなたはナカモトですか？」と直接聞くと、クリアは笑って答えず、代わりに「ビットコインの設計をレビューしてあげてもいい」と申し出た。1週間後、クリアはデイビスにメールを送り、「ナカモトが誰かを特定できると思う」と言ってきた。クリア自身もサトシとは誰かという謎に魅了されたらしく、「匿名でいようと一生懸命に努力をしている人物の情報を公表するのはフェアじゃない」と述べつつも、「著者のプロフィールに多くの点で合致する人物がいる」としてその名前を提示したのだ。

ところがその人物、フィンランド人の仮想通貨研究者ヴィリ・レードンヴィルタにデイビスが「あなたがナカモトですか？」と尋ねると、彼も笑いながら「自分にはC++のスキルも暗号学の経験もない」と否定した。デイビスはその説明をもっともだと思い、再びクリアに「やっぱりあなたがナカモトではないのか？」と尋ねた。

すると今度は、「自分はサトシじゃない」と言い、さらに「もしそうだとしても言わないだろうね」と付け加えた。そしてクリアは、ビットコイナーの間で口癖になりつつあった主張を展開した──ナカモトの正体は大事ではない、と。それこそが分散型通貨の本質なのだ。明確なリーダーを持たないことが、その最大の特徴だった。デイビスの記事が発表されると、クリアは自分はナカモトではないと強く否定した。デイビスとのやり取りは「冗談半分」だったのだと弁解し、「他人の創造性と努力の結晶に、自分が少しでも関わったと見なされるのは耐えられない」と語った。

とんでもない偶然、奇妙な一致

一方その頃、ファスト・カンパニー誌の記者で、かつてスティーブン・グラス〔米国の有力な政治雑誌ニュー・ リパブリックの元記者で、1990年代に多くの記事を捏造していたことが発覚し、同誌から解雇されている〕の捏造を暴いたアダム・ペネンバーグは、ある興味深い一致に気づいていた。彼もまたナカモトの謎に引き込まれ、彼が書いた文章から特徴的なフレーズをいくつかグーグル検索していた。すると「逆算するのは計算上不可能（computationally impractical to reverse）」というフレーズを検索した際、興味深い結果が得られた。そのフレーズを含む安全な通信方法に関する特許出願が、ナカモトが bitcoin.org を登録する3日前の2008年8月15日になされていたのだ。「これはとんでもない偶然だ」とペネンバーグは書いた。

その特許には、3人の著者の名前が記載されていた。ミュンヘン在住のニール・キングとチャールズ・ブライ、それにニュージャージー在住のウラジミール・オクスマンである。ペネンバーグはほかにも奇妙な一致を見つけた。ブライは bitcoin.org がフィンランドのインターネット企業を通じて登録される6か月前に、フィンランドを訪問していたという。キングのフェイスブックページには反ウォール街的な投稿が多く、ペネンバーグが見るところ、キングがアマゾンに投稿したレビューはナカモトのフォーラムでの書き込みを彷彿とさせるものだった。キングは英国式のつづりを使っていなかったが、ペネンバーグはその時すでに、ナカモトのイギリス英語が「追跡者を混乱させるための偽装」だと考えるようになっていた。

ペネンバーグがブライに連絡を取ると、彼は「あなたを落胆させてしまうかもしれませんが、私はサトシではありません」と述べ、共同発明者たちのいずれもそうではないと「絶対に」言えると答えた。キングもペネンバーグに対し、この特許の焦点はビットコインとは全然違うし、ビットコインについては「この質問が出るまで」聞いたこともなかったといい、そしてビットコインについて調べた今では、それは「問題を探している解決策」のように思えると述べた。

ペネンバーグはキングの主張に説得力がないと考えた。そして自分が特定した候補者がナカモトであるとは断言しなかったものの、その状況証拠はデイビスの説よりも「ずっと説得力がある」と信じていた。私自身も彼に同意せざるを得ず、そしてペネンバーグの「フレーズをグーグル検索する」という手法を思いつかなかったことに歯がゆさを覚えた。

ナカモトの文体研究からナカモトらしい人物を特定

それから2年ほど、サトシ研究というこの新しい分野には大きな動きが見られなかった。ところが2013年12月1日、「LikeInAMirror（鏡の中のように）」という新しく開設されたブログに、「サトシ・ナカモトは（おそらく）ニック・サボだ」という記事が投稿される。筆者は「スカイ・グレイ」という偽名を名乗り、それはナカモトを意識してのことのようだった。

グレイはペネンバーグと同様、ホワイトペーパー（ナカモトが著したビットコインの基本的な仕組みを解説した技術論文）の中から珍しいフレーズを探してウェブ検索を行った。そして、たとえば「タイムスタンプ・サーバー」や「信頼できる第三者」といった語をきっかけに、ニックが書いたビットゴールドに関する一連の論文を見つけた。もちろん、ナカモトがニックの研究を読んで自然に似た表現になった可能性もある。そこでグレイは、「コンテンツに依（よ）らない文体上の特徴」にも注目した。

そこでも一致度は高かった。ホワイトペーパーの独特の言い回しが、ニック・サボの文章にも同様に見られる一方、暗号学の学術論文ではほとんど見当たらない例を、グレイはいくつか挙げた。たとえば、「of course という語句を、慣例的にはカンマを入れる部分でカンマを入れずに使う（the problem of course is のように）ことが繰り返されている」、「ニックのブログで can be characterized という表現が頻繁に使われている（暗号学の論文では1%ほどにしか見られない）」、「仮説の説明において for our purposes を用いる（暗号学の論文では1.5%ほどにしか見られない）」などである。

つまり「ニックがホワイトペーパーを書いたか、あるいは誰かがニックの文体を模倣して書いたと考えられる」とグレイは主張した。そのうえで、ナカモトが使った「favour」のような英国式のつづりをニックは使わないことにも触れ、「著者が複数人いた可能性が高い」か、もしくはペネンバーグが考えるように、「イギリス英語を偽装のためにあえて混ぜたのかもしれない」と結論づけている。

グレイは、他にもニックを指し示す証拠があると考えた。なぜホワイトペーパーでは、アダム・バックやウェイ・ダイは引用されているのに、明らかに直接的なインスピレーションの源だったニックは引用されていないのか。分散型デジタル通貨を一貫して提唱してきた人物の1人であるニックが、ビットコインの発表から数か月も経過してから、長いエッセイの最後のほうで、捨て台詞のようにちらりと触れる程度にしか言及しなかったのはなぜだろうか。

またグレイは、ホワイトペーパーが発表される6か月前の2008年4月に、ニックがブログで「ビットゴールドは実証や実験的なマーケット（実際のシステムに必要な複雑なセキュリティーの代わりに、信頼できる第三者機関を置くなどして）があれば大きく前進できるだろう。誰かコーディングを手伝ってくれないだろうか？」と記していることも指摘した。ところがビットコインが世に出ると、数か月前まではニックが積極的に関心を寄せていたビットゴールドのプロジェクトは「完全に沈黙した」のだ。

少なくとも、ホワイトペーパーの主要な執筆者はニックである、とグレイは主張した。ビットコインのコーディングは、誰か他の人が担当したのだろう。「ビットコインを発明したサトシのような人物であれば、いきなり他人のアイデアを作り込み始めるよりも、まずはプロジェクトの生みの親にコンタクトを取る可能性が高いと思われる」。

グレイは後に、自分の動機は「ただの好奇心だった……私は謎が好きなんだ」と述べ、この調査が「歓迎されないやり方だった」ことは認めつつ、「世界に大きな影響を与え始めたら、もはや匿名でいる権利は失われる」と自らを擁護した。そして自身の調査結果を公表した理由について、「ビットコインが悪意のある人物によって作られたのではないかという人々の懸念に対処するため」と弁明している。

（ベンジャミン・ウォレス ： ジャーナリスト）