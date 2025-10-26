◆りそなＢ１リーグ 第５節 レバンガ北海道８７ー８５仙台８９ＥＲＳ （２５日・北海きたえーる）

レバンガ北海道が８７―８５で仙台に勝利し、２連勝で東地区３位に浮上した。最大１１点を追いかける展開となったが、新加入のＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）が移籍後最多１７得点を挙げ、逆転勝利に導いた。今季２度目の３連勝を目指し、２６日もホームで仙台と対戦する。

“逆転のレバンガ”が、４０００人を超えるファンの応援を背に、逆境をはねのけた。仙台との息詰まる大接戦を制し、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「セカンドハーフ（後半）は選手がすごいいいパフォーマンスで戦ってくれた」と称賛した。

前半は「ターンオーバーから１５点を与えてしまったのが大きかった」と指揮官。第２Ｑ（クオーター）のフィールドゴール成功率は相手の７５％に対し、４４・４％と苦しんだ。得点源のＳＧ富永啓生（２４）が移籍後最少６得点と抑え込まれる中、第３Ｑ中盤には４８―５９と最大１１点差に。それでも、１２日の第２節広島戦で３２点差の大逆転勝利を収めたように、第４Ｑ残り４４秒で勝ち越し、勝利をもぎ取った。

中でも、移籍初年度で主将を務めるジョーンズが「若い選手に自信を与えるためにパス回しを考えていたけど、最近ヘッドコーチと話をして、自分がアグレッシブにプレーすることで逆に周りにチャンスが出てくる」と、チーム最長２９分３３秒の出場で躍動した。第３Ｑ終了時点でチームトップ１５得点。１点リードの第４Ｑ終盤にはゴール前でファウルをもらい、落ち着いてフリースロー２本を沈めた。チーム２位となる９リバウンドも記録。若手選手に負けじとゴール下でも奮闘した。

今季から２地区制（昨季は３）となり、同地区のチーム数が増える中で単独３位に浮上した。きょうの仙台戦で勝利し今季２度目の３連勝を果たせば、２位の背中も見えてくる。ジョーンズは「後半の内容を前半からやればチャンスはある」。“アラフォー”助っ人が、攻守でチームを支えていく。（島山 知房）