5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü²¼¤Î³¬¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÂ²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ï¤Ó¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤ï¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ
Medivoke³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¸³è²»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12¡ó¤Î¿Í¤¬¶áÎÙ¤«¤é²»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢34¡ó¤¬Â²»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Û»ÒÀÞ¤ê¤Ï¡È¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤ÊÅº¤¨Êª¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²Û»ÒÀÞ¤ê¤Î¶â³ÛÁê¾ì¡§1000±ß～3000±ßÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢À¸³è²»¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¶á½ê´Ö¤Ç¤Î·Ú¤¤¤ª¤ï¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¶â³Û¤Ï 1000±ß～3000±ßÄøÅÙ ¤¬ÂÅÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1000±ßÁ°¸å
¢ª·Ú¤¤¤ª¤ï¤Ó¡¢½é²ó¤ÎË¬Ìä¡¢Áê¼ê¤¬²º¤ä¤«¤Ê¾ì¹ç
2,000～3000±ß
¢ª¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¿°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ñー¥È¤ä¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¸ÄÊñÁõ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡×¡ÖÆü»ý¤Á¤¹¤ëÏÂ²Û»Ò¡×¤Ê¤É¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤¹¤®¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¹âµé¤¹¤®¤ëÂ£¤êÊª¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤ÎÁª¤ÓÊý
²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.Æü»ý¤Á¤¹¤ë¤â¤Î
À¸²Û»Ò¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥Ã¥ー¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¦ºÇÃæ¤Ê¤ÉÆü»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎäÂ¢¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.²ÈÂ²¹½À®¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ê¤é´Å¤á¤Î¤ª²Û»Ò¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ê¤é¾åÉÊ¤ÊÏÂ²Û»Ò¤¬¤è¤í¤³¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
À¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4.²á¾ê¤ÊÊñÁõ¤ÏÈò¤±¤ë
¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÊñÁõ¤äßñÅÍ¡Ê¤Î¤·¡Ë»æ¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£¡Ö¤ª¤ï¤Ó¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤·¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ»¤¤¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ë¬Ìä»þ¤Î¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤ÈÅÏ¤·Êý¤Î¥³¥Ä
¤ª¤ï¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÀ¿°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1.»öÁ°¤ËºßÂð»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤ÏÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó±Û¤·¤Ë°ì¸ÀÅÁ¤¨¡¢ÅÔ¹ç¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥É¥¢¤Î³°¤ÇÃ»¤¯¼Õºá¤¹¤ë
¡ÖÀèÆü¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¯¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Äº£¸å¤Ï¤è¤êÃí°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÃ»¤ËÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.²Û»ÒÀÞ¤ê¤òº¹¤·½Ð¤¹
¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÅº¤¨¤ë¤È¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¥¹¥Þー¥È¤Ç¤¹¡£
4.Ä¹µï¤·¤Ê¤¤
¼Õºá¤ÏÃ»¤¯¡¢°õ¾Ý¤è¤¯¡£¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¡¢¿ôÊ¬¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¤Ç¤¤ëÁû²»ÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë
¤ª¤ï¤Ó¤ò¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê²óÉü¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸ü¼ê¤ÎËÉ²»¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó»þ´Ö¤ò¡ÖÃë´Ö¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
¡¦Áö¤ê²ó¤ëÍ·¤Ó¤Ï³°¤Ç»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤Þ¤»¤ë
¡¦Ìë´Ö¤ÏÀÅ¤«¤ÊÍ·¤Ó¡Ê³¨ËÜ¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁê¼ê¤â´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ï¤Ó¤Ï¡Ö¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°ìÊâ¡×¤Ç½½Ê¬
¤ª¤ï¤Ó¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÀ¿°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡É¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÉÊÊª¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1,000～3000±ßÄøÅÙ¤Î²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª¤ï¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬À¿°Õ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Medivoke³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¸³è²»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー