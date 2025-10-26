雨でも、運動後でも、たっぷり収納。毎日に寄り添う40リットルバックパック【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場中‼
シューズも傘も、すっきり整理。耐久性と撥水性を備えた万能設計。【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ニューバランスのリュックは、スポーツシーンから普段づかいまで幅広く活躍する、大容量40リットルのバックパック。
耐久性の高い素材を使用しており、長く使える設計。底部にはシューズ専用ルームを備え、運動後の収納もスマートにこなせる。高撥水仕様で雨の日も安心。汚れもさっと拭き取れるため、天候を問わず快適に使える。
傘やペットボトルを収納できるサイドポケットをはじめ、多数のポケットを配置。
荷物を整理しやすく、使い勝手にも優れている。日常の移動からアクティブなシーンまで、頼れる一つの選択肢。
