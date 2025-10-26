節水しながら、しっかり洗う。毎日にちょうどいい6キログラム洗濯機【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
省スペースでも、洗浄力は妥協なし。使いやすさを追求した一台【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの洗濯機は、2〜3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいいアイテムだ。従来品（IAW-T604E）よりも洗濯槽を大型化し、衣類の動きを促すことで洗浄力と時短を両立。
標準使用水量は約132リットルから約92リットルへと大幅に削減され、節水・節約にも貢献する。コンパクト設計により省スペースで設置でき、洗濯物の取り出しもラクな姿勢で行える。
洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」の8種類を搭載。
部屋干しモードではしっかり脱水することでニオイの発生を抑え、乾燥時間も短縮できる。予約タイマーは2〜24時間後まで1時間単位で設定可能。チャイルドロックモードや黒カビが発生しにくいステンレス槽など、安心・清潔な設計も魅力のアイテムだ。
