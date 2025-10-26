歌手森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。長男の森山直太朗（49）が、歌手を目指した経緯について語った。

森山は、ジャズトランぺッターを父に持ち、いとこには、かまやつひろしさんがいるなど、音楽一家に育った。

NON STYLE石田明（45）が「直太朗さんは、小さい頃からアーティスト志望やったんですか？」と質問。森山は「いえ、まったく。サッカーやってましたから。ずっとリフティングしてて。『こうやって、リフティングしながらおもしろいことを言う芸人さんになりたい』って言ってた」と、子どもの頃には特に歌手を目指す様子はなかったという。

家の中で直太朗の歌声を聞くことはあったが、森山は「（歌声は）普通…」と、歌手になるよう勧めることもなかった。

しかし、「大学で、みんな入社試験とかの時期に『僕、そういうことしなくていい？』って言うんで。私もすごい無責任で『いいんじゃない？』って…」と笑い、大学卒業時に、直太朗が企業への就職を選ばなかったことを回顧。

石田が「（直太朗は）それまで音楽をやっていたんですか？」と問うと、「（歌を）歌いだすっていうもっともっと前だったんですけど、（直太朗が）『ねえ、ちょっとこれ聞いてくれる？』って言って、曲を奏でて歌ったんですけど。『誰の曲？』って言ったら、『俺の』って言うから、それで『曲、作ってたんだ』っていう…」と、以前から楽曲を制作していたことを知った。

その曲について、「（直太朗は）私にプレゼンしたかったらしくて。『これ、歌わない？』って言うから。でも“高校3年生”っていう歌だったんでね。『自分で歌った方がいいんじゃない？』って言ったんですよ」と、直太朗に自分で歌うよう勧めた。

「そしたら何を勘違いしたか、地元の普通の駅ですよ。駅の前で歌声が聞こえてきて。『あら、直太朗の声だわ』って思って行ったら、おまわりさんが『ダメだろ、こんなところで歌っちゃ！』って…」と、直太朗が警察官に注意されている現場に遭遇したことを明かして、苦笑していた。