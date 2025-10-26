全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。前回大会で惜しくも連覇が途絶えた名城大、キャプテンの米澤奈々香選手(4年)が王座奪還を誓います。

「絶対に私よりポテンシャルある」世界選手権代表の山本有真も認める

先月、東京で行われた世界選手権。世界の大舞台で果敢な走りを見せた山本有真選手。

その姿に熱い視線を注いでいたのは、山本選手の母校・名城大学の米澤選手です。

2017年から7年間、全日本大学女子駅伝で連覇を続けた名城大学。2023年には前人未踏の7連覇を果たし、大学女子駅伝界の常勝軍団です。

山本選手も偉大な記録を刻んだ立役者の一人。今年イチ推しの後輩を聞くと、「大学4年生の代の奈々香たちの代はイチオシです。たくさん速い子がいる」と太鼓判。

4年生は、入学前から全国トップレベルで走ってきた逸材揃いの世代です。

その中でも「奈々香の走りは、すごい爆発力がある。私が4年生のときに新1年生として入ってきて、負けるのが怖くてヒヤヒヤした。絶対に私よりポテンシャルある」その強さを口にします。

米澤選手は高校駅伝優勝など、その世代のまさにトップランナー。厳しい練習でも淡々と自分のリズムを刻み、顔色ひとつ変えません。

クールな印象ですが、ご飯のときにお邪魔すると、「おいしい〜」とカメラに向かってほっぺに手をあてて笑顔。

1年生の細見芽生選手は、「奈々香先輩がいたら場が明るくなる」と褒めると、「ありがとうございます！」と米澤選手。チームの人気者で、彼女の周りは常に笑顔で溢れています。

しかし、そんな米澤選手から笑顔が消えました。

8連覇を目指して臨んだ前回大会は1区を走った米澤選手がまさかの9位スタート。当時3年生だった最強世代も本来の力を発揮できません。

結果は4位。1区米澤さんの走りを挽回することはできず、「ごめんなさい」と一言。8年ぶりに女王の座を明け渡しました。

「走れなかった。自分のせいだと思っています」

そう言葉を絞り出した米澤選手。米田勝耦監督も最強世代に「この学年が一番まともに練習をしていない。一番先に練習をあがるのはこの学年だろ。口で言うだけならやめてもらいたい」と厳しい言葉がかけられました。

メンバーたちも女王としてのおごりがあったと反省。「厳しさが緩まってしまっていたりして、そういったところに敗因があると思う」と米澤選手を中心に再スタートを切りました。

監督は「4年目にして初めてこの姿を見た」 練習の変化に感嘆

そして今年。米澤さんはキャプテンへ。もちろん、あの日の想いを忘れてはいません。

試練の夏合宿、余裕があれば走れるだけ走るという名城伝統のトレーニング。およそ12キロを走るというメニューでしたが、その走る数は徐々に減り、14キロを超えたときに残ったのは4年生の3人。最後の一人は、米澤選手でした。

さらに10000メートルのトレーニング後、 400メートルを全力で走るという過酷な練習。米澤選手は終盤、加速を見せると、ラスト1周を59秒でフィニッシュ。世界陸上10000メートル金メダリスト、 チェベト選手の記録より1秒速いタイムをマーク。ラストイヤーの意地を見せ、その背中でチームを鼓舞します。

米田監督は「4年目にして初めてこの姿を見たよ。一番最後まで走る姿を」と目を細めその姿をうかがいます。チームメートもその姿をしっかり目に焼き付けていました。

2年生の近藤希美選手は、「すごいな。4年生になって、こんなに走れるか不安です」と。米澤選手は追加でおよそ6キロ。その背中でチームを引っ張ります。

4年生では、大学駅伝を走ったことがない大河原萌花選手が急成長。5000メートルの自己ベストを何と16秒も更新します。

米田監督は「3年間の悔しさを最後の駅伝にぶつけられるようにしっかり準備できているから」と期待の言葉。大河原選手は「泣いて終わるんじゃなくて、笑って終われるようにしたい」と充実感のある表情をみせました。

さらに前回3区で区間3位、4年生の石松愛朱加選手は、駅伝でのリベンジに向け、チームのために、苦手な長い距離にチャレンジ。6月の日本インカレでは初挑戦の10000メートルで5位入賞。チームは変化をしていきました。

合宿も大詰めの頃には、米澤選手も絶好調。10000mのトレーニング後、400mを全力で走る練習で、グングンと加速を見せると、なんと400mの自己ベスト59秒をマーク。「自己ベスト！10000mのあとに」と本人も驚きの表情をみせます。

まさに充実の夏を過ごした名城大学。生まれ変わったその先に見据えるものはー。

米田監督は「山本有真世代は本当に強かったけれども、このメンバーがきちっとやれば、そのとき以上に強いチームが作れると間違いなく思っている」と自信。

あの悔し涙から1年。米澤選手は、「もちろん王座奪還を1年間の目標でずっとやってきているので、優勝につながる走りをリベンジしたいなと思っています」と力を込めました。

前日の区間エントリーでは、米澤選手が3区に登録。2区には大河原選手、4区には石松選手の4年生3人が配置され、女王奪還を目指します。