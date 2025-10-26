俳優北村匠海（27）が25日、都内で主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

社会問題化している闇ビジネスを生々しく描いた、作家西尾潤氏のデビュー作が原作。戸籍売買の“闇バイト”を行う主人公、タクヤを演じ、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借りてマモル（林裕太）とともに闇の世界から抜け出す3日間を描く。「現代を生きる若い人たちに、闇バイトの危険性とか映画に込められたメッセージとかを見てほしい」と思いを込めた。

逃走シーンではサービスエリア（SA）で一息つく場面があり、梶谷とひとときの平穏な時間を過ごす。「SAは落ち着く場所」といい、「映画でもSAでの時間は凪で、逃走している2人（タクヤと梶谷）とは思えない普通のシーンだった」と明かした。続けてプライベートでも「SAが好きで、SA飯だけを食べに行く1人旅をする」と独特の趣味を明かし、会場を驚かせていた。

料理上手としても知られ、劇中では自ら調理したあじの煮付けを振る舞うシーンも登場する。共演した山下美月（26）から絶賛されるほどの腕前で、照れ笑いを浮かべつつ「魚は今までさばいたことがなくて、初めてだった。この映画の撮影に入って初めてやったのは魚をさばくことだった」と告白。普段の料理のレパートリーも増えたといい「これで覚えたので、プライベートでもあじとか金目ダイとかさばいています」と笑顔で語った。【野見山拓樹】