【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷、豪快変態弾→投手がドン引き

10月24日（日本時間10月25日）行われたワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快弾と、相手投手のリアクションが話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、狙い球を絞らせまいと、散らす配球で攻める4番手ブレイドン・フィッシャーに対し、カウント1-2と追い込まれると、5球目、内角低めへと投じられた136km/hのカーブを、強引にすくい上げるように打ち上げ、ライト方向に向かって高々と舞い上がる特大飛球に。するとマウンド上のフィッシャーは、まるで特大ファウルでも眺めるかのような挙動で打球方向を見上げ、そのまま打球を目で追うことに。やがてそんなフィッシャーの視線の先で、滞空時間の長い打球はライトスタンドへとゆっくりと着弾。打ち出し角度は41度、打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）の“高弾道アーチ”となった。こうした大谷の一発と、フィッシャーの被弾リアクションに、ファンからは「見上げすぎ」「絶望しかない」「混乱してる」「トラウマだろ」「あれ入るか？みたいな顔」「落ちてこないｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、今季もその“規格外の一発”で、相手バッテリーに様々なリアクションをとらせてきたが、ここまでの“高弾道アーチ”で、相手投手がしばらく打球を見上げたままとなるケースは稀。はからずもワールドシリーズ第1号は、大谷のアーチを日頃から見慣れているファンにとっても珍しさを感じさせる“レアな一発”であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



