◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＷ・スミス捕手（３０）が２５日（日本時間２６日）、ワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。先発する山本由伸投手（２７）への信頼感を口にした。

第１戦を４―１１の大敗で落としたド軍。何としても連敗を避けたい場面で今季開幕から唯一ローテを守り切り、１２勝を挙げたエースがマウンドに上がる。この日４番で先発出場する正捕手は「（山本は）本当に素晴らしいですよ。今年ずっと安定していますし、去年からの経験もある。今の彼はものすごく集中していますし、いつも通り高い期待をしています。彼は本当に闘争心の強い投手。初球からストライクを取れるし、先手を取れる。球もすごくキレがある。打者にとって本当に厄介なタイプだと思います」と話した。

ブルージェイズの強力打線については「彼らはいい打者ばかり。打席の中で粘りますし、内容のある打席を組み立てて、ボールにしっかり当ててきます。だからどうやって打ち取るか、どうやってタイミングを崩すかがカギになる。打たれたとしても、ポップフライや正面のゴロにするような展開に持っていく必要があります」としながら「でも僕はうちの投手陣の方が彼らの打者より上だと信じています。今夜はシリーズをタイに戻せるようにしたい」と力を込めた。

「ワールドシリーズは特別です。ベストの中のベスト、今一番勢いのある２チームが戦う舞台です。プレッシャーのかかる野球ですが、結局のところ、『誰がミスをするか』『誰が正しい球を投げるか』『誰が必要な場面でボールを動かせるか』。全ては実行力の勝負です。昨夜は彼らの方がうまくやりました。今夜は僕らが上回らないと」と話した。