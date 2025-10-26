俳優の市毛良枝さん（75）が25日、JO1の豆原一成さん（23）とダブル主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の公開記念舞台挨拶に登場。約50年ぶりに共演した夫役の長塚京三さんと意気の合った掛け合いを見せました。

映画は、豆原さん演じる“夢に迷う”大学生の拓磨と、市毛さん演じる“夢を見つけた”祖母の文子が同じ大学で学ぶことになり、長塚さん演じる文子の亡き夫・偉志がのこした“不思議な数式”をきっかけに一歩を踏み出す姿を描いた物語です。

約50年前に、婚約者同士を演じたという市毛さんと長塚さん。半世紀を経て今作では夫婦を演じています。今回の共演について、長塚さんは「あっという間に娘ができ、孫ができ」と話すと、市毛さんも「そうですね。私たち、何もしていないのにね」と意気の合った掛け合いを披露。

劇中には、結婚50周年を祝う金婚式のシーンがあるそうで、市毛さんが「本当に符合してしまって。（婚約者役で共演したのは）誰もご存じなかったですよね」と明かすと、長塚さんも「キャスティングが妙というか」と、偶然に驚いたことを明かしました。

そして、長塚さんは中西健二監督に向けて「（金婚式のシーンは）何よりのプレゼントです」と感謝を述べました。

今回の舞台挨拶には、市毛さんとダブル主演するJO1の豆原さん、酒井美紀さん（47）、八木莉可子さん（24）らも登場しました。