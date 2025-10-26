２３日のドラフト会議で、阪神から２位指名された谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２５日、都内の同校キャンパスで、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。小さい頃からの憧れである、元阪神監督の金本知憲氏のような鉄人ロードを歩み、球界の歴史に名を刻む選手を目指す。

幼き谷端少年の目に映る金本氏は、とにかくかっこよかった。「見てて魅力がある。ひきつけられるなって。すごい憧れでした」。通算２５３９安打で、４７６本塁打を誇るレジェンドの打撃に夢中だった。

金本氏と言えば、世界記録の１４９２試合連続フルイニング出場の鉄人。「長く野球をやりたい」と話す谷端にとって、格好の目標だ。そのためにもケガをしない体作りが重要になる。

大学２年春にケガを経験し「上でやっていける選手はケガをしない。気を使って取り組みました」と、そこからウエートトレーニングや体幹メニューを多くこなし、強化に努めた。焼き肉屋に行けば「一番食べます」と食トレも欠かさず。入学時７３キロだった体重が８０キロに達した。日大の片岡監督も「体が強くて、練習できる体力もある」とフィジカル面に太鼓判を押した。

憧れの背番号も狙う。大好きだった金本氏。さらには、自身が１年時に、同じ東都リーグの中大で活躍して阪神・森下もつけていた６番だ。大学では念願がかない最終学年から背負った番号。「（プロでも）つけたい気持ちはあります」と力強く話した。

プロに進めば、層の厚い内野手争いが待っている。大学日本代表で一緒だった、１位指名の立石（創価大）ともライバルにもなる。「注目度が違うのも分かってますが、皆さんと競争して、一番を目指したい」。谷端は虎の鉄人になり、チームを支える存在になる。

◆谷端 将伍（たにはた・しょうご）２００４年３月１７日生まれ、２１歳。石川県出身。１７８センチ、８０キロ。右投げ右打ち。星稜から進んだ日大では、３年春夏連続して首位打者に。広角に長打を放つ好打者。積極的な打撃が魅力で、勝負強さも持っている。