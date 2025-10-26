お笑いタレント・明石家さんま（70）が25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。応援しているプロ野球の選手について語った。

さんまは、「昨日ドラフト会議があって」と話し始め、ロッテのサブロー新監督が、「AIで聞いてきましたよ（笑い）。（くじは）上と下、どっちかなってチャットGPTに聞いてきました」と話し、見事に当たりを引き当て、健大高崎の石垣元気投手を1位指名、交渉権を獲得したことについて言及。「凄いねって言うか怖いね」と語った。

さんまは「清宮選手の時に、前日に木田が連絡してきて、“すみません、明日ドラフトでくじ引くんですけど、どこで引きましょう？どっちで引いたらいいですか”って聞いてきて」と、17年のドラフトで日本ハムの木田優夫GM代行が、7球団競合の末に清宮幸太郎内野手を引き当てた時の話を振り返った。

「ほんで左手やって言ったら、ほんまに偶然、左手で清宮を獲得した。今、清宮も日本ハムで頑張っている。そういう縁で、いつもいつも清宮のバッティングが気になったり、清宮どうしているのかとか、そういう親近感」として応援しているとした。

もう一人、「マー君ね」と巨人の田中将大投手の名を挙げ「マー君はまいちゃんのお陰で親しくなれて、200勝した時に東京ドームに“おめでとうございます”って出て」と、田中の妻でタレントの里田まいとの縁で、田中も応援するようになり、200勝の名球会ブレザー贈呈セレモニーにもサプライズ登場した理由を明かした。

さんまは、「チームとかじゃないんですよ。もう個人個人の思い入れがあるから。ほかの試合見ないのに、マー君の試合だけ…」などと語った。