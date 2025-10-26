ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡ÖµÈÂ¼¤¬¸À¤¦¤È¤ó¤Î¤«¡©¡×30Ç¯¥«¥¸¥Î³«¶È¥á¥É¤ËÌ´½§°Ü½»·×²èà£Î£Ç²óÅúá¼õ¤±¤Æ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡ÖÌ´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ëËüÇî²ñ¾ì¤ÎÀ×ÃÏËÌÎÙ¤Ë¤Ï30Ç¯½©¤´¤í¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÁí¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤ò·úÀßÃæ¤À¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï7·î¡¢¤â¤·¤â°úÂà¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¾Íè¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤·¤¿¤éÂçºå¤Ë½»¤à¡×¤È¹ðÇò¡£¥«¥¸¥Î¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤ëÌ´½§¤Ç²È¤òÃµ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤Ê¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ò½µ´©»ï¤¬¼Ì¿¿»£¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀèÆü¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÅìÌî¹¬¼£¤¬¤µ¤ó¤Þ¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö¡õ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼·×²è¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢µÈÂ¼»á¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥«¥¸¥ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤Û¤«¡¢Æþ¾ì²ó¿ô¤ò7Æü´Ö¤Ç3²ó¡¢28Æü´Ö¤Ç10²ó¤Þ¤Ç¤ÈÀ©¸Â¤·¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤Æþ¾ìÎÁ¤Ï6000±ß¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤ÏNG¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢µÈÂ¼»á¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈÂ¼¡ÊÃÎ»ö¡Ë¤¬¸À¤¦¤È¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°Ü½»·×²è´í¤¦¤·¤Ë¡©¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤ê¤ä¤Ê¤¤¤ó¤ä¤í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤í¤Ê¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â5Ç¯¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ê¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£