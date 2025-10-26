井ノ原快彦MC 豪華芸能人大集合の超ハイスピード即決クイズバトル「即決二択クイズ!!シロクロ」
本日10月26日（日）15:30〜16:25 日本テレビにて「即決二択クイズ!!シロクロ」を放送。
この番組は、今をときめくトップアイドルからM-1王者、オリンピアンなど豪華芸能人15名がクイズで最も簡単な「二択クイズ」でしのぎを削る。かつてないテンポ感でお届けする超ハイスピード即決クイズバトル！
クイズ予選ブロックは「動物トリビア」「世界の常識」「ミュージック」の3つのテーマから出題する。
▼「動物トリビア」では…
「金魚ではなく銀魚もいる…ホント？ウソ？」「キリンの鳴き声は…モ〜？ヒヒ〜ン？」など、あまり聞いたことがない答えが気になる問題を続々出題！
▼「世界の常識」では…
国旗に関する常識的な問題から、世界の変わった法律に関する一風変わった問題まで幅広く出題。スタジオチャレンジクイズでは、なにわ男子・大橋和也が世界で話題の「ホイットニー・ヒューストンチャレンジ」に挑戦！正確なタイミングでドラムを叩くことは…できる？できない？
▼「ミュージック」では…
GENERATIONS・片寄涼太やなにわ男子・大橋ら現役アーティストが大活躍！有名ヒットソングの歌い出しに関する問題や童謡の正しい歌詞を答える問題など、誰しも一度は耳にしたことがある名曲の数々からクイズを出題。シンキングタイムがたったの5秒しかないフラッシュシロクロでは、スタジオ一同大盛り上がり。一体、どんな二択クイズが出題されたのか？
そして、予選ブロックを勝ち上がった勝者同士が決勝ラウンドで激突！果たして、優勝は誰の手に!?
MCは井ノ原快彦。そして、番組オリジナルキャラクターであるクイズマスターの「ピンピン」が毒舌まじりに回答者たちを翻弄！口車に乗って間違った選択をしてしまう回答者も!?
どの問題も直感的に答えられるため、難しい知識は一切必要なし！子供から大人まで、家族で楽しめるクイズ番組！
■出演者
MC：井ノ原快彦
アシスタント：黒田みゆアナウンサー
ゲスト： IKKO/大橋和也（なにわ男子）/片寄涼太（GENERATIONS）/齊藤なぎさ/杉浦太陽/タイムマシーン3号/DJ KOO/なかやまきんに君/ヒコロヒー/ひまひま/堀田茜/松井ケムリ（令和ロマン）/望月理恵/山本有真
VTRゲスト：宮下草薙
