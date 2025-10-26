日本シリーズ第２戦に先発する阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が２５日、みずほペイペイドームでの試合前練習に参加。キャッチボールや短ダッシュなどで調整した。

自身にとって、初めて迎える日本での頂上決戦。「（ソフトバンクは）いい選手が多いっていう、本当に組織として強いんだなっていう印象。ただ、その相手に投げることができるというところはすごく楽しみだよ」と心待ちにした。

２４日の練習から１軍に帯同している。球場については「人工芝はチェックしていたけど、緑の座席ですごく緑が多くてびっくりしたよ。球場、グラウンドはすばらしい」と緑一色の景色に目を丸くした。

デュプランティエは下肢の張りで８月９日のヤクルト戦以降、登板を回避していた。１８日にはシート打撃に登板し、万全な状態をアピール。「ここまで投手コーチ、捕手、トレーナーと一緒に取り組んできて、いい状態を作り上げることができたよ」とうなずいた。

「自分ができる仕事、チームの勝利に貢献することに集中しているよ」と右腕。３カ月ぶりの登板で全力で腕を振る。